Történt ugyanis, hogy telefonján bukkant fel a reklám, amely egy pompás szerkezetet kínált, ráadásul a bolti árának töredékéért. Régóta vágyott rá, duplán örült, hogy olcsón megkaphatja. Megrendelte utánvéttel. Pár napra rá jött is a futár a pakkal.

Ismerősöm kérte, fizetés előtt had nézze meg, hogy mi van a csomagban, ugyanis szomszédja épp előző nap mérgelődött, mert ő is rendelt, éppen ugyanonnan, ugyanazt, megkapta, kifizette, de mikor kibontotta, kiderült, amit küldtek, az egészen más, mint ami a reklámban volt, csupán egy használhatatlan, értéktelen kacat. A hirdetőnek pedig addigra már nyoma sem volt a neten.

Az internet megváltoztatta életünket. Egyebek közt nem kell már a boltokat járni, dől a reklám, válogathatunk, egyet klikkelve rendelhetünk fogpiszkálót, pizzát, tévét, talán még űrhajót is. Csakhogy itt nem ismerjük a boltost, és a korrekt eladók közé bekeverednek csalók is, akik eladják a potom pénzért felvásárolt selejtet, s a vevőnél derül ki például, hogy a csillogó szerkezet nem is működik. De előfordult, hogy valaki negyedmillióért kapott a rendelt fényképezőgép-objektív helyett egy gondosan becsomagolt fél téglát.

Fejlődik a technika. Itt-ott az utcai kamerák képét már arcfelismerő programok pásztázzák, amelyek azonosítják a rosszfiúkat. Vajon mikor találnak ki olyan hálót a netre, amelyen fennakadnak a csalók?