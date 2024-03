A közösségi oldalakon több csoport is működik, amely a cserekereskedelmet szolgálja, ami nem mellesleg a takarékosság szempontjából is fontos. Emellett a karitatív szervezetek továbbra is élen járnak abban, hogy a másoktól érkező felajánlásokat eljuttassák oda, ahol a legnagyobb szükség van rá.

Adományboltok is egyre több helyen működnek, amelyek jóval a piaci ár alatt kínálják eladásra a hozzájuk érkező portékákat. Ezzel kapcsolatban a minap olvastam egy cikket, amelyben két adománybolt munkatársa beszélt a tapasztalatairól, és osztott meg néhány megszívlelendő gondolatot az adományozásról.

Az egyik megdöbbentő az volt, hogy sokan lopnak az ilyen helyekről. Nem feltétlenül azért, mert nem engedhetnék meg maguknak az adott tételt, hanem csupán passzióból.

Adományozóként pedig lényeges észben tartani, hogy ne adjunk tovább olyasmit, ami már hibás, lyukas, használhatatlan. Ne gondoljuk azt, hogy csak azért, mert valaki rászoruló, jó lesz neki a kinyúlt póló, a foltos pulóver, a gyerekének a törött játék. Adjuk meg a tiszteletet és az esélyt a jó megjelenésre, és arra, hogy használható, szép tárgyakkal vegye körül magát, és csak olyasmit adjunk tovább, amit mi is jó szívvel fogadnánk.