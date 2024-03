A fotózás előtt viszonylag sok mindenre oda kell figyelnünk, hogy a maximumot hozzuk ki magunkból. Most elsősorban életmódbeli tippeket, tanácsokat fogunk adni, amellyel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a legjobban teljesítsünk a nap folyamán.

Szabó Mónika egészségfejlesztő, dietetikus segítségével jártunk utána, hogyan érdemes felkészülni a fotózásokra

– Az egyik legfontosabb tényező a pihentető alvás - emelte ki Szabó Mónika, dietetikus. A leglényegesebb, hogy csökkentsük a stresszt, amelyre több technika is létezik. Ilyen például a jóga, a meditáció vagy az autogén tréning, de akár az elalvás előtti olvasás is segíthet az ellazulásban, háttérbe szoríthatjuk vele a zavaró gondolatokat. Fontos, hogy megteremtsük a hálószobában a nyugodt alvás feltételeit: teljes sötétség, nyugalom, friss levegő és kellemesen hűvös szobahőmérséklet. Az is lényeges, hogy lefekvés előtt 2-3 órával már ne étkezzünk és kerüljük a nehezen emészthető, zsírban gazdag ételeket és a koffein fogyasztását is.

A pihentető alvás az egyik legfontosabb

A pihentető alváson kívül fontos odafigyelnünk a megfelelő mennyiségű és minőségű folyadékbevitelre is. Napi folyadékigényünk egyénileg változó, egy átlagos felnőttnek naponta 2-2,5 liter folyadékra van szüksége. Innivalók közül legjobb a szénsavmentes víz fogyasztása, amit színesíthetünk fűszernövényekkel: használhatunk mentalevelet, citromfüvet, levendulát a víz ízesítésére, nyugodtan tegyünk bele gyümölcsöket és zöldségeket is. Ha nem fogyasztunk elegendő folyadékot, akkor a bőrünk kiszáradhat, érdes és durva tapintatúvá válhat. Továbbá láthatóbbá válhatnak a ráncok és a szem alatti karikák az arcunkon és a pattanások is sokkal könnyebben megjelenhetnek bőrünkön.