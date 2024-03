Szépségverseny 2 órája

Hivatalosan is megkezdődött a Tündérszépek fotózása

Elkezdtük a Tündérszépek indulóinak fotózását, és erről portálunknak most be is számolnak az első jelentkezők: Szilágyi Cintia Eugénia és Beke Evelin. Mindketten el tudnák képzelni magukat a szépségiparban, cikkünkből azt is megtudhatják milyen formában.

Farkas Eszter

A Tündérszépek fotózása megkezdődött, de továbbra is várjuk a jelentkezőket Fotó: Mártonfai Dénes

A Tündérszépek versenyére továbbra is várjuk a jelentkezőket, azonban március 7-én, csütörtökön hivatalosan is megkezdődtek a fotózások. – A szépségversenyek világa mindig is érdekelt – mondta Szilágyi Cintia Eugénia, akinek a csütörtöki fotózás volt az életében az első. – Általában nagyon izgulós vagyok, de szerencsére szuper csapattal dolgozhattam együtt, így teljesen megnyugodtam, és úgy gondolom, szuper képek készültek rólam. Az első pillanatok feszültségét gyorsan oldotta a csapatunkban található sminkes és fodrász, akik a fotózásra csodaszép hölgyeket varázsoltak nekünk. A lányok így profi módjára állhattak Mártonfai Dénes fotós kollégánk kamerája elé. Ambiciózus versenyzőink, Cintia és Evelin mindketten el tudják képzelni magukat a szépségiparban is. Nevezz még most, mielőtt betelnek a helyek Saját portfólióval is lehet jelentkezni, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatát annak, aki ezt kéri. Tolna vármegye szépségei Baranya, valamint Somogy hölgyeivel versengenek majd a továbbjutásért. A regionális előválogató április 8-án indul. NEVEZZ MIELŐBB, mert a regionális fordulóba legfeljebb ötven hölgy juthat be. A zsűrizés a jelentkezéssel együtt indul! – Számomra hatalmas pluszt adott a fotózásra felkészülés is. A nővérem is sminkes, és nagyon tetszett, ahogy Mosonyi Eszter kisminkelt a portfóliómhoz, én is el tudom képzelni magam ebben a szakmában. Cintia elbűvölő személyiséggel rendelkezik. Elmondta, ez volt az első fotózás, amin részt vett. Már nagyon várta, így amikor belépett a stúdióba, azonnal megragadta a kreatív légkör és a profizmus, ami ott uralkodott. Bár az elején kicsit izgult, a Tündérszépek csapata kedvességével és támogatásával hamar feloldotta a benne lévő feszültséget. Úgy éreztem magam, mintha egy másik világba léptem volna, ahol minden lehetséges. – Tökéletes volt a sminkem és az arcom. Szerintem ez egy fantasztikus lehetőség minden induló lány számára. Beke Evelin kiemelte: Nem ez volt az első fotózás amin részt, mivel tavaly októberben már készült róla egy portfólió, hiszen modellként is szeretné kipróbálni magát. A magabiztos hölgy hozzátette: ez a fotózás egyfajta kihívás volt számára, de a sminkes és a stáb tagjai segítették abban, hogy a legjobbat hozza ki magából.

– Magamnak is bizonyítanom kell, ezért is indulok a versenyen. Az egész folyamat sokkal intenzívebb és izgalmasabb volt, mint azt gondoltam volna. Az első pillanattól kezdve éreztem, hogy valami különleges történik, és a kamera előtt állva én is egy új oldalamat fedezhettem fel – magyarázta Evelin. Mindkét lány izgalmasnak találta az első fotózást. Megtapasztalták a felkészülés feszültségét és az utána következő örömöt, miközben egy új, izgalmas világba pillanthattak be. Ahogy Cintia és Evelin fogalmazott,, ennek a fotózásnak az élménye mindig is egy olyan emlék marad számukra, ami motivációt ad a további kihívásokhoz és sikerek eléréséhez.

