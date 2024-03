Vidák Margit szekszárdi méteráru üzlet tulajdonos portálunknak elmondta, hogy Tolna vármegyében az idei évi Húsvétra is jellemző, hogy az ünnepekre egyedi asztalidíszeket készítünk apró dekorációk segítségével. A hungarocell tojásokhoz eredeti tojás méretben, de egészen mini méretben is hozzá lehet jutni.

Az eredeti méretű hungarocell tojásokat akrilfestékkel vagy temperával lehet lefesteni, és körbe is lehet horgolni, vagy foltvarró technikákkal textillel bevonni. Lehet válogatni a fatojások és a műanyagtojások között is. A mindenféle formájú, méretű és kialakítású textil, kerámia és fa nyúlfigurák, valamint a papírból, szizálból, izlandi zuzmóból készült apró műfüvek, sőt a kisebb-nagyobb hungarocell répák is népszerű dekorációs elemei a közelgő Húsvétnak.

Hungarocell tojás és fürjtojás

A népszerű hungarocell tojások mellett különlegesség lehet a fürjtojás is, amelyet festve, kifújt állapotában lehet megvásárolni. Az igazi hatást keltő tulipáncsokordíszekkel, valamint számos más típusú virágcsokordísszel is kellemessé, meghitté tehetjük otthonunkat Húsvétkor.

– Az ünnepekre új asztalterítőket, sőt még új párnahuzatokat is keresnek, amelyekhez leginkább dekorvásznat választanak. A dekorvászon egy vastagabb vászon, amiből függönyt, táskát, hátizsákot is készítenek, illetve kerti bútorok borítására is lehet használni. A pamutvászon szintén nagyon népszerű ezekre a célokra. A vászonanyagokat elsősorban foltvarrók használják – tette hozzá Vidák Margit.

Húsvéti színek, minták

Az idei Húsvét színeiről elmondta, hogy az asztalterítőknél a tavaszi évszaknak megfelelő színvilág a jellemző, a vidámabb, világosabb, zöldes, rózsaszínes, lilás, sárgás árnyalatok. Minden évszaknak megvan a maga virága, mintája, amit mindenki szeret. A levélminták mindig népszerűek.

– Ezek a vásznak alapból is nagyon szép színesek, annyi a különbség, hogy a pamutvászon apróbb mintás, a dekorvászon pedig inkább nagyobb, tenyérnyi, színes, vidám, élénk mintákkal nyomott vagy festett – mondta.

A lakásdíszítésről családilag döntenek

A Húsvéti dekoráció készítése minden korosztályt érdekel, jellemző, hogy például a foltvarrás is a fiataltól egészen az idős korosztályig sokak kedvenc elfoglaltsága. A lakásdiszítést inkább a középkorosztályú hölgyek - urak intézik, sőt, gyakran családilag választják ki az új dekorációs elemeket. A fiatal lányok inkább gyöngyfűzés vagy egyszerű varrás témában alkotnak. Ami még igencsak népszerű Tolna vármegyében, az a makramézás, amikor vastagabb fonalból különböző csomózási technikákkal készítenek dekorációt.

Közeleg a Húsvét, érdemes arra is figyelni, hogyan kell tárolni az igazi tojásokat.