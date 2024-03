A passió – Krisztus szenvedésének története – megtanít szeretni és méltósággal szenvedni. Jézus keresztjét gonoszság, könyörtelenség és embertelenség vette körül, de Jézus szívében a kereszten is a szeretet maradt, mely az emberi élet legfontosabb üzenete. A világ, amelyben élünk, keresztre feszít bennünket: a félelemnek, a bizonytalanságnak, a hazugságnak, a kilátástalanságnak a keresztjére – mondta Felföldi László megyéspüspök virágvasárnapi üzenetében.

Vannak akiknek a húsvét csak egy hétvége

Szomorú azt látni, hogy az emberek egy jelentős részének már fogalmuk sincs mit jelent húsvét. Mi történt ekkor? Vannak, akiknek csak egy újabb „hosszú hétvége”, ami előtt gyorsan be kell vásárolni és ezért megszállják az üzleteket, hogy túléljék ezt a pár napot. Vannak, akik a családi kapcsolataikat próbálják ápolni ezekben a napokban, így utazgatnak, felkeresik szeretteiket és közös programokat terveznek, egy közös kirándulást vagy bográcsozást az udvarban, esetleg valamelyik kiránduló helyen.

Nem a halálé, nem a bűné az utolsó szó

Dr. Nyúl Viktor bátaszéki plébános a húsvétról, a feltámadás ünnepéről, a szeretetről, az önfeláldozásról beszélt, hiszen Isten egyszülött fiát adta értünk.

- Minden ember szívében ott van a vágy a szeretetre, békére, a biztonságra. Fél az elmagányosodástól. Ez az a pont, mely mindannyiunkban közös. Húsvét üzenete az önzetlen szeretet, mely azokat is megérinti, akik nem vallásosak. Jó kapaszkodók a népszokások, a húsvét hétfői locsolások, a színes tojások elkészítése, a családok közösen eltöltött ünnepe. A keresztény ember számára pedig a húsvét azt jelenti: Jézus kereszthalált halt értünk, emberekért, eltemették, de feltámadt. Nagyon fontos üzenet amit Ferenc pápa mondott: nem a halálé, nem a bűné, nem a szenvedéssé az utolsó szó, hanem Istené.

Kérdés az, ki, hol keresi a hitét

- A szüleimmel beszélgettem a párnapja, és szóba került, hogy nem kell ellenséget látni azokban a megnyilvánulásokban, melyekben a hit lényegét nem ismerik fel, hanem azt lehetőséget látni ebben, hogy a párbeszéd jegyében felmutassuk nekik a hit igazi lényegét, - mondta bátaszéki plébános.

Az emberek többsége nyitott a természetfeletti dolgokra is, így volt ez évszázadokkal, évezredekkel ezelőtt is. Az igazi kérdés az, ezt hol keresi. Ma is előfordul, hogy a rossz tapasztalások, fájó élmények más irányba viszik az adott egyént. A hívő embernek viszont nagy segítség az, hogy Jézus Krisztus azt ígérte, veletek vagyok jóban, rosszban a világ végéig.

Fiatalok is kapaszkodót merítenek a hitből

- Vannak reményjelek, a fiatalok részvétele a passió játékban nem csökkent, inkább nőtt. Ifjúsági passiok számtalan településen vannak, nagyon sok érdeklődőt vonzanak. Akárcsak a nyári táborok, ahol a hit is téma. Vágyódnak az Isten szeretetére, Jézussal való találkozásra. Erőt merítenek a közös imádságból. Nincsenek magukra hagyva a gondjaikkal.

Nyúl Viktor hét évig tanult Rómában Nyúl Viktor 1981-ben született Pécsen, 2006-ban szentelték pappá. Rómában is folytatott tanulmányokat hét évig, majd a pécsi székesegyház káplánja lett, ahol 2014-ig szolgált. Azt követően magyarszéki plébánosként működött 2018-ig. Ekkor nevezték ki a Pécsi Egyházmegye pasztorális helynökévé. Emellett 2008 óta a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolán tanít. Másfél éve helyzete a püspök Bátaszékre, plébánosnak.

Ugyan ez mondható el az öregekről is. Gyakran látogatom az időseket, betegeket, akik kapaszkodót merítenek a hitből. Érzik, hogy nincsenek magukra hagyva a betegségben, szenvedésben, életük utolsó éveiben sem. A húsvétnak ez is egy fontos üzenete, hogy Isten fia együtt szenved velük. Meghal velük, de feltámadnak, és ez reményt ad. Személyes életünkben megtapasztaljuk azt a Krisztust, aki jelen van, aki az életünket élővé teszi, a szenvedéseinknek értelmet ad és a halálunkon átvezet minket. - mondta Nyúl Viktor plébános.