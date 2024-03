Tervezzük meg mit, hová vetünk majd 36 perce

Itt a tavasz, irány a kiskert

Márciusban már rengeteg teendő van a kiskertünkben. Érdemes megtervezi, mit és hova vetünk, ültetünk majd kertünkbe. Ehhez nemcsak az adott év elképzelését kell szem előtt tartani, hanem az elmúlt években termesztett növényfajok helyével is érdemes tisztában lennünk. Ez alapján tudjuk ugyanis elkészíteni tervünket, mellyel a megfelelő vetésforgót és növénytársítást is be tudjuk tartani.

Mauthner Ilona Mauthner Ilona

Képünk illusztráció. Forrás: Shutterstock

A vetésforgónak, megfelelő növénytársításnak az alapeleme a növények rokonságának ismeretével kezdődik. Az egymással rokonságban álló, egy családba tartozó zöldségfajok, így például a paprika, paradicsom, burgonya és padlizsán saját maga, illetve egymás után ugyanarra a helyre ne kerüljenek, illetve közeli szomszédságba sem érdemes őket elhelyezni! Ajánlatos tehát más családból származó zöldségfajt szomszédul megválasztani, melyek akár egymás növekedését serkentik, illetve a hasznos rovarok vonzásában, kártevők elűzésében vagy felszaporodásuk akadályozásában is egymás segítségére lehetnek. Az egyik talán legismertebb társítás a sárgarépa és a hagymafélék között van, hiszen a hagymafélék a répát károsító répalegyet tartják távol, míg a sárgarépa az őket károsító hagymalégytől óv. A zellert a káposztafélék a rozsdától védik, míg a zeller a káposztalepkét tartja távol. A bazsalikom a kórokozók elleni védelemben lehet hasznunkra, valamint a beporzók vonzása miatt egyaránt értékes fűszernövényünknek számít. A talaj nitrogéntartalmára a bab és a borsó van jó hatással, melyet a nagy nitrogénigénnyel rendelkező burgonya, káposztafélék, szárzeller, kukorica, spenót és uborka is szívesen hasznosít.

