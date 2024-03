Könnyű belátni: ha a szűrőkre, a hőcserélőkre letapad a kosz és a por, a klímaberendezések energiahatékonysága csökken, mert a készülék nem tudja megfelelően leadni a hőt. A nem megfelelően karbantartott gép pedig sokkal több energiát fogyaszt és könnyebben meghibásodhat. A nagyobb igénybevétel miatt a berendezés életciklusa is lerövidülhet. Ez pedig ott okozhat különösen nagy veszteséget, ahol egy kültéri egységhez több beltéri egység is csatlakozik. A monosplit kültéri egységhez kialakítása miatt csak 1 beltéri egység csatlakoztatható, a multisplit kültéri egységre már akár 5 beltéri egység is csatlakoztatható, teljesítménytől függően.

A jótállás a tét

A klímakészülékek jótállási feltétele a rendszeres, számlával és munkalappal igazolt, szakszerű klímakarbantartás. A csak hűtésre használt klímakészülékeket évi 1 alkalommal, a hűtő-fűtő üzemben használt légkondikat évi 2 alkalommal, a szerverhelyiségben használt klímaberendezéseket évi 4 alkalommal javasolt szakszerűen karbantartani. Ennek elmaradása jótállásvesztéssel jár.

A hosszú élettartam titka

– Azért szakember végezze a karbantartást, mert rendelkezik azzal a szaktudással és eszközparkkal, amivel a teljes körű karbantartás és műszaki állapotfelmérés elvégezhető. De azt is jó tudni, hogy a klímaberendezések használati útmutatója olyan kisebb karbantartási útmutatókat, javaslatokat is tartalmaz, amelyeket az ügyfél is elvégezhet garanciavesztés nélkül. Ilyen például a beltéri egység porszűrőinek tisztítása – tájékoztatott Frank Dániel, a Dél-Alföldi Klíma Kft. üzletvezetője. A szakember hangsúlyozta, egy megfelelően, évente legalább egyszer karbantartott klímaberendezés akár 10-15 évig is biztosíthatja az évszaknak megfelelő, optimális levegő-hőmérsékletet.

Bizonyos esetekben a klímát már nem éri meg javíttatni. Általában a 10 évnél régebbi készülékek olyan hűtőközeggel töltöttek, amelyek már nem felelnek meg az európai uniós követelményeknek, így azokat betiltották, emiatt megfelelő hűtőközeg sem szerezhető már be hozzájuk.

Így használjuk helyesen

A hatékony és gazdaságos hűtés, fűtés érdekében a berendezéseket érdemes folyamatosan üzemeltetni. Nyáron nem ajánlott túlhűteni a helyiséget. Ne üzemeltessük a klímát úgy, hogy a felmelegedett lakásba beérve a legalacsonyabb hőmérsékletre állítjuk, mivel a nagy hőmérséklet-különbség árt az egészségünknek. Kapcsoljuk be a klímát a kívánt hőmérsékletre, és hagyjuk hatékonyan dolgozni, így lassan áthűlnek a falak és a bútorok, ezáltal nem árasztanak hőt magukból. A modern inverteres technológiának köszönhetően a kívánt hőmérséklet elérése után a gép szabályozza magát, így nem növekszik meg az áramfogyasztás.

Forrás: Ingatlanbazár