Harmincnégy fotóriporter háromszázötvennyolc pályaműve közül kerültek ki a győztes képek a lapunkat is kiadó Mediaworks idei fotópályázatán. Csermely Péter vezérigazgató-helyettes beszédében méltatta a pályaműveket beküldő fotóriportereket, kiemelve, hogy mennyi munka is van abban, hogy egy-egy jó gondolatból jó fotó szülessen.

Vémi Zoltán, a zsűri elnöke kiemelte, hogy amíg 2022-ben harminckét fotós kétszázkilencvenkettő pályaművel nevezett, addig 2023-ban jelentősen megemelkedtek ezek a számok. Ráadásul – ami örömteli számára – a vidéki szerkesztőségekből érkező pályaművek száma is nőtt. Két éve tizennyolc fővárosi és hat vidéki szerkesztőség küldött be fotókat, míg tavaly tizenegy budapesti és hét vidéki szerkesztőség munkatársai neveztek.

Jókor, jó helyen

Makovics Kornél – aki két éve négy díjjal a legjobb vidéki fotóriporter díját is átvehette már ezen a pályázaton – a Varázslatos vidék és a Művészet, humor, bulvár kategóriában is helyezést ért el. Előbbiben egy olyan fotóval nyert, amelyen a részleges holdfogyatkozást szerette volna megörökíteni, de nagy szerencséjére éppen akkor repült át a hold és az objektív között egy madár, amelynek kösönhetően így élete egyik legjobb képét készíthette el. A másik kategóriában pedig egy női testet világított meg projetkrorral, s lényegében fényfestéssel öltöztette fel a modellt, ami második helyet hozott most neki.

Profik közt is megállja a helyét

Munkatársunk azt mondta, azért büszke ezekre az elismerésekre, mert itt kimondottan szakmabeli fotóriporterekkel kell felvennie a versenyt, s annak örül igazán, hogy a fotózást autodidakta módon megtanulva profik között is kiváló helyezéseket tud elérni.

Kornél számos fotópályázaton ért már el kiváló eredményt. Tavaly a Magyarország 365 fotópályázaton szerzett második helyezést Táj kategóriában, idén februárban pedig a Media Markt fotópályázatán tízezer pályamű között az első harmincba került villámos alkotásával.