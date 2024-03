Az első gólyák már megérkeztek hazánkba, és néhány hét múlva a fecskék is ismét elfoglalják fészkeiket. Számuk azonban egyre csökken. Miként azt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) oldalán írják, a magyarországi füsti fecske, molnárfecske és partifecske állományok az elmúlt két évtizedben eltérő mértékben, de folyamatosan csökkenő tendenciát mutatnak. A két legfontosabb kiváltó okot: az élőhelyek nagymértékű átalakítását és a klímaváltozást az egyes ember nem tudja befolyásolni, ehhez globális összefogásra és beavatkozásra van szükség, fecskevédelmi eszközök alkalmazásával viszont egyénileg is hozzá lehet járulni ahhoz, hogy több fióka repülhessen ki. Van tehát megoldásra arra, hogy hogyan segíthetünk a fecskéknek. Az egyik ilyen a műfészek kihelyezése.

Akár egy műfészek is költőhely lehet a fecskék számára

Fotó: MME

Keresik a műfészket a fecskék

Jó példa erre Mátics Ferenc, aki tamási házának falára több mint 430 műfészket szerelt fel, ugyanakkor ő is visszaesést tapasztal a fecskék számában. Elmondta, hogy tizenöt éve helyezte ki az első műfészkeket az akkor meglévő hat természetes, rakott fészek mellé, és akkora lett az érdeklődés a madarak részéről, hogy húsz műfészek sem volt elég. Ezek száma aztán évről évre nőtt, és mostanra nincs szabad hely. Két sorban az eresz alá felszerelve fért el a házán a négyszázharminc fészek. Tavaly és az azt megelőző évben is nagyjából 160 pár költött a Mátics családnál, de volt olyan év, hogy 250 fecskepárt számoltak össze.

Mátics Ferenc hozzátette, hogy ott érdemes műfészket felszerelni, ahol van a közelben természetes fészek, a fecskék ugyanis oda vonzzák egymást ezekre a helyekre. A felhelyezéssel kapcsolatban azt tanácsolja, hogy könnyen megközelíthető legyen a fészek, szabad ki-bejárása legyen a madarak, így például ne legyen előtte fal. Ugyanakkor azt tapasztalja a tamási madárbarát, hogy a tájolás mindegy. Náluk a ház elülső és hátsó része is kedvelt. Arról is beszélt, hogy fészkelési időben kevés eső esik, ezért alig van sár, amiből fészket építhetnének maguknak a fecskék. Ráadásul már a legkisebb településeken is szinte minden szilárd burkolatú, így még kisebb eséllyel találnak maguknak fészekalapanyagot a madarak. Ezért is látni több helyen félbe hagyott fészkeket.

Mátics Ferenc egy általa készített műfecskefészekkel

Fotó: Örményi János

Műfészekkel, sárgyűjtőhellyel lehet segíteni nekik

Az MME honlapján többek között ahhoz is szolgálnak tanácsokkal, miként lehet az udvaron sárgyűjtőhelyet kialakítani. Ehhez egy körülbelül fél ásónyomnyi mély gödröt kell kiásni, a mélyedést műanyag fóliával kibélelni, hogy ne szivárogjon el a víz, majd a kiásott földet felaprítva visszalapátolni, és fellocsolni, sarat képezni belőle. Az oldalon kész műfészkeket is lehet vásárolni, de ahhoz is adnak tippeket, miként lehet azokat otthon elkészíteni. Mátics Ferenc például fűrészporból és gipszből keverte ki az alapanyagot. Az eljárást videón is bemutatja az érdeklődők számára.

Mint mondta, a fecskék nagy zajjal vannak, de ők szeretik a csicsergésüket. Sőt, hiányzik, amikor távol vannak. De amellett, hogy szemet és fület gyönyörködtető a jelenlétük, komoly hasznuk is van. Máticséknál ugyanis nem sok esélye van a repülő rovaroknak, a fecskék gyorsan elfogyasztják őket. Minden fecske legalább 1 kilogrammnyi repülő rovart fogyaszt el csak a költési időszak alatt.

