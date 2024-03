A virágágyból még ősszel kiemelt kerti muskátlitöveket tisztítsuk meg a száraz levelektől, vágjuk le az elhalt ágakat, a hosszúra nőtt gyökérzetet vágjuk rövidebbre, majd ültessük friss földbe és nyugodtan kitehetjük az erkélyünkre, kertünkbe.

A leander ugyan mediterrán növény, ezért a téli fagyokra érzékeny, de az átmeneti mínusz 2-3 fokot is nagyon jól viseli. Éppen emiatt sokan kint is hagyják a szabadban, télen is. Védett helyen nem is lesz semmi baja. Célszerű a növényt visszavágni, a földjét tápoldattal meglocsolni.