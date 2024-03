Az ő által delegált retro diszkókon ez mind garantált. Már fiatalon elindult ezen az úton, sokat tanult Kindl Gábortól, akit még ma is a barátjának mondhat. Ma már teltházas bulikat visz, ahol az idősebb, retro zenét kedvelőkön kívül bizony a fiatalok is szép számmal jelen vannak.

A zene mellett rádiózással foglalkozott, Szekszárdon három rádióban is dolgozott, hangját mindenhol megismerik még ma is. A rádiózásról rengeteg sztorija van: viccesek, komolyak, szomorúak, s ezeket mind el is mesélte nekünk.

S hogy mi a hobbija? Minden, ami a hallal kapcsolatos! Szeret horgászni és imádja a halat, azt mondta ő még bizony az ebihalat is megenné, csak hal legyen.