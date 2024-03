El is mesélik, hogyan tudják összeegyeztetni a különböző szerepeiket, ezzel erőt adva másoknak és inspirálva nőtársaikat. A zsűri az összes benyújtott pályázatból nyolcat juttatott a döntőbe, most a közönségen a sor, hogy eldöntse: ki lesz 2024-ben az Év női példaképe Somogy vármegyében. Ám ennek a nemes versengésnek Tolna vármegyei vonatkozása is van.

A szekszárdi Szabó Dóra Karola hegedűművész az egyik jelölt (Beküldött fotó)

Az egyik jelölt ugyanis a szekszárdi származású Szabó Dóra Karola, aki így ír magáról:

„Kicsivel több, mint 30 éve kezdtem el zenei karrieremet, 5 évesen. Alapító tagja voltam a Szekszárdi Tücsök zenés színpadnak. 10 évig ott munkálkodtam, énekeltem, színészkedtem. Zeneiskolai tanulmányaimat 7 évesen kezdtem meg a Szekszárdi Liszt Ferenc zeneiskolában hegedű szakon, diplomát a Zeneművészeti Egyetemen szereztem. Ebben az időben kezdtem meg Színházi munkáimat először Kaposváron a Csiky Gergely Színházban, ahol szerencsére mai napig játszom. Ezután a Pécsi Nemzeti Színházhoz és a Pannon Filharmonikusokhoz kerültem, még egyetemistaként kezdtem el dolgozni mindkét helyen. Rengeteg siker, fellépés, tévészereplés, rádiószereplés követte ezeket. Kisfiam születésétől a Kaposvàri Liszt Ferenc zeneiskolában vagyok hegedű es kamarazene tanár. Kisfiunk, Ervin, 5 éves, párom a Kaposvári Csiky Gergely Színház színpadmestere, Nagy Imre. Édesapám indított el a zenei pályán, édesanyám pedig támogatta ezt a döntését. Amit tanultam tőlük, az az alázat és a kitartás. És természetesen a mérhetetlen szeretet, amit kaptam tőlük.”

Szabó Dóra Karoláról bővebben itt olsvashatnak, és itt lehet leadni rá a szavazatokat is, mácius 3-ig.