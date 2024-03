Az idei szépségversenyre egy különleges tanácsadó áll a versenyzők rendelkezésére: egy elismert műkörömépítő, Árva Petra Titanilla (Beküldött fotó)

Az idei szépségversenyre egy különleges tanácsadó áll a versenyzők rendelkezésére: egy elismert műkörömépítő, Árva Petra Titanilla. A szakértő, aki tizenöt éve foglalkozik műkörömépítéssel, most megosztja tanácsait a versenyzőkkel, hogy a lehető legjobb formájukban tündököljenek a nagy napon.

– Tizenegy évet dolgoztam a szakmában kint Németországban – mondta Petra. – Az egyik nagy körmös márka testvércégénél dolgoztam kint 2017-től, így tökéletesen ismerem az anyagok tulajdonságát, viselkedését, felhasználását. A magyarországi cég csapatát 2022 február elsejétől erősíthetem, mint géllakk specialista és mester oktató. Imádom, amit csinálok, legyen szó egy egyszerű francia körömről, egy exklúzív épített műkörömről, vagy egy természetes köröm zselélakkozásáról.

A műkörömépítő elsődlegesen a körömápolás fontosságára hívta fel a figyelmünket. A körömágy hidratálása és ápolása alapvető lépés a szép köröm megőrzésében.

– A körömformázás kiegyensúlyozza az egész megjelenést és optikailag is meghosszabbíthatja az ujjakat - tette hozzá. Kiemelten fontosnak tartom, hogy természetesen szép, kényelmes és tartós legyen a műköröm vagy zselé, ami a kezünkre kerül, a minőségről nem is beszélve. Manapság a körmünk már-már ékszerként is funkcionál.

Milyen színű legyen a körmünk?

Természetesen nem feledkezhetünk meg a körömdíszítésről sem, azonban a szakértő szerint érdemes csínján bánni a színékkel, nem feltétlenül most érdemes kísérletezni.

– A körömdíszítés fantasztikus lehetőség arra, hogy kifejezd magad és stílusodat, ugyanakkor egy fotózásra érdemes egy kicsit natúrabb megjelenésre törekedni. Egy babyboomer vagy francia köröm tökéletes választás lehet – mondja mosolyogva.

Végül pedig fontos kiemelnie a műkörömépítőnek a minőségi alapanyagok és eszközök használatának jelentőségét.

– A jó minőségű alapanyagok és eszközök nemcsak szebben mutatnak, de tartósabbak is. Ezáltal még hosszabb ideig élvezheted a gyönyörű körmeidet - tanácsolja a szakértő.

Petra kiemelte nagyon fontosnak tartja, hogy visszaadja a hölgyek önbizalmát.

– Kedvenc feladatom talán pont ezért a karvaly köröm , valamint a sérült köröm korrigálása. Biztos vagyok benne, hogy ezzel önbizalmat is adok, nem csak minőségi, esztétikus körmöket, kezeket.

Petrától megtudtuk, ahogy a ruháknál, úgy a körmöknél is a tavaszi, nyári trend a peach fuzz szín.