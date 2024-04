Együtt járnak étterembe, közös programokon vesznek részt, sőt még arra is figyelnek, hogy a legújabb divatos holmikkal lepjék meg például nagyszüleiket. Az időseknek érdemes hallgatniuk divat terén is unokáikra. A jó márka, a jó ruha-cipő közelebb visz bennünket a nagyvilághoz, sőt, egyértelműen jobb kedvünk is lehet egy-egy vonzóbb darabtól. A remek életérzés nem csak a fiatalok kiváltsága. A divatos megjelenés az idősebbek életébe is elhozza a jövőbe vetett hitet, a minőségi holmik az ő mindennapjaikat is megváltoztathatják.