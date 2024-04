Bánki Ede egyesületi elnök lapunknak elmondta, hogy néhány szakasz nem bizonyult megfelelőnek, nem hozta a várt minőséget. Ezzel együtt a tél is megviselte, az eső deformálta az ugratókat.

– Ezért cseréltük le az említett szakaszoknál a földet sokkal jobb minőségű kerámia agyagra – folytatta az elnök. – A tennivalók nehezét munkagépekkel végeztük el, de természetesen most is számíthattunk a tagság önzetlen közreműködésére. A nyomvonal megtartásával zajló felújítás nagyja már megtörtént. Jelenleg a pálya rendezése zajlik, lapáttal, ásóval. Egyébként ez a jelentős beruházás is arra ösztönzött bennünket, hogy bővítsük eszközparkunkat. Ezért pályázunk a városnál egy kisebb munkagépre, egy olyan hengerre, amivel kellően tömöríthető az agyag.

A helyszín pár héten belül megkapja végleges arculatát. Az új szezonban így a korábbinál is ideálisabb pályával fogadhatja saját versenyzőit, illetve a vendég csapatokat a Spurkerék Modellező SE.