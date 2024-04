Még 2024-ben is igaz, hogy ha egy nő azt látja, hogy párja a közösségi oldalakon más nőket lájkol, más nőknél fedez fel a párja által küldött szívecskéket, akkor éktelen balhét csap, egészen a szakításig is elmehet. Az is gyakran előfordul, hogy teljes baráti társaságával vonják felelősségre a férfit.

A Teol.hu podcast-műsorának vendége, Mármarosi Melinda párkapcsolati szakértő szerint a közösségi médiában használt hangulatjelek gyakran félreérthetők, azonban az ezekhez köthető konfliktusok mégsem a fő okai a veszekedéseknek.