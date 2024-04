Egyetlen lájk felfedezése egy női vetélytárs Facebook oldalán a szeretett társunktól egy oly mértékű lelki ütést eredményezhet, amelyet talán sokan nem is gondolnának. Még 2024-ben is igaz, hogy ha egy nő azt látja, hogy párja a közösségi oldalakon más nőket lájkol a Facebookon, más nőknél fedezi fel párja által küldött szívecskéket az Instagramon, akkor éktelen balhét csap, egészen a szakításig is elmegy. Az is gyakran előfordul, hogy teljes baráti társaságával vonják felelősségre a férfit.

Egyetlen lájk miatt szakíthatunk

A közösségi médiábam mutatott életünket is ugyanolyan komolyan vesszük, mint a hétköznapit. A társunktól nem igazán fogadjuk el, ha azokat lájkolja az internetes felületeken, akiket mi nem szeretünk. Mármarosi Melinda párkapcsolati szakértő szerint a közösségi médiához tartozó hangulatjelek gyakran félreérthetők, azonban az ezekhez köthető konfliktusok mégsem a fő okai a veszekedéseknek. Ekkora már ugyanis az adott párkapcsolat vagy házasság számos dologban recseg-ropog. Elmondta, hogy bizony a közösségi médiában is oda kell figyelni arra, hogy ne lépjük át a határt, még csak félreértésre se adjunk okot. Hiszen alapvető dolog, hogy például nőként nem ülünk a barátnőnk férje mellé az autóban, megtartjuk a három lépés távolságot, mert fontos a számunkra, hogy elkerüljünk minden félreérthető helyzetet.

A nők otthon vannak az intrikákban

Mármarosi Melinda hozzátette: a nők mindig is otthon voltak az intrikákban, a cicaharcokban. A nők taktikáznak, ehhez jó kis eszköztárral rendelkeznek. Ne feledjük, hogy a nőknek a hétköznapok valóságában is rendelkezésükre állnak azok az eszközök, amelyekkel kisebb-nagyobb borsot törhetnek a többi nő orra alá. Itt a tavasz, a napfény, a jó idő mindenkire jó hatással van, az emberek szívesen töltenek egyre több időt a természetben. A férfiaknak pedig azért csak jó ránézni egy rövid szoknyát viselő szép hölgyre.

A tavasz a párválasztás ideje

A féltékenység mindig ott lehet egy párkapcsolatban, ez időjárástól teljesen független állapot. Mármarosi Melinda korábban lapunknak elmondta, hogy a tavasz a párválasztás igazi időszaka, ám csak úgy érdemes új párt találni, ha az előzővel való szakításunk után már felálltunk a padlóról. Azonban a tavaszi párválasztási szokásokra is jellemző, hogy online továbbra is jobban szeretünk ismerkedni.