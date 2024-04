Forgatás 39 perce

Fergeteges videóklipben szólal meg a Garay sulidala

Saját dallal is rendelkezik a Szekszárdi Garay János Általános Iskola, és megszületése után egy év elteltével immár videoklip is „megszólaltatja” a szerzeményt. A hosszú, alkotó folyamatból a kisdiákok is kivették a részüket, mindenki átélte az összetartozás élményét.

Szeri Árpád Szeri Árpád

Remek hangulatban zajlott a forgatás

Mi kell ahhoz, hogy megszülessen egy sulidal? Egy kiváló zenész, aki zeneszerző és költő is egyben, továbbá egy nagyszerű, kreatív csapat, valamint egy fantasztikus helyszín. Miután a felsorolt adottságokkal maradéktalanul rendelkezik a Szekszárdi Garay János Általános Iskola, nem volt akadálya a különleges kompozíció létrejöttének. A kezdetekről Siklósi Krisztián énektanár adott tájékoztatást. Felvetettem a gyerekeknek, hogy írjunk együtt egy dalt – Pekari Bernadett, az intézmény igazgatója – akivel már hosszú évek óta ismerjük egymást – azt kérte tőlem, hogy élmény alapú énekórákat tartsak – mondta a pedagógus, aki egyúttal a Csurgó zenekar vezetője. – Az Énekes keddeken a nagyszünetben összegyűltünk és slágereket énekeltünk zongorakísérettel. Mindenki nagyon kedvelte ezeket az alkalmakat. Ez adta az ihletet. Felvetettem ugyanis a gyerekeknek, hogy írjunk együtt egy dalt. A leginspirálóbb közös témánk természetesen az iskola. Megígértem nekik, hogy a következő órára egy dal kezdeménnyel, egy refrénnel érkezem. Mivel népzenész vagyok, így ebben a műfajban keresgéltem. Egy nagyon hangulatos népdal dallamának egyszerűsített változatát választottam refrénként. Azután a gyerekekkel közösen összeszedtünk jó élményeket, szuper dolgokat az iskoláról, az iskolai életről. Ezeket a táblára írva, szépen sorba, rímbe szedtük. Az ötletelésbe igyekeztünk minden osztályt bevonni. A lelkesedés minden várakozást felülmúlt, így könnyű volt válogatni a jobbnál jobb ötletek és sorok között. A Garay-dal végül is a tavalyi tanév végén született meg. Pekari Bernadett a fentiekhez hozzátette, hogy hosszú alkotó folyamat zajlott, stúdiómunka keretében, amíg Siklósi Krisztián és a gyerekek megkomponálták, felénekelték, feljátszották a dalt. A gyerekek már a folyosókon dúdolták a refrént – Hálás vagyok Krisztiánnak az ötletért, a rengeteg energiáért, amit a megvalósításban vállalt – tette hozzá az igazgató. – Amikor elkészültek, az Énekes kedden bemutatták az ötödikesek a többi diáknak a szerzeményt. Akkora sikere volt, hogy a gyerekek már akkor a folyosókon dúdolták a refrént. Ezek után tudtuk, hogy itt nem állhatunk meg. Krisztián tovább menedzselte a dalt. Egyetértettünk azzal, hogy legyen belőle videóklip! – A forgatás nem áll távol intézményünk jellegétől, hiszen a pandémia idején elsőként készítettünk kisfilmet a leendő elsős tanítókkal, az iskolát is bemutatva. Ez azóta hagyománnyá vált minden tanévben. Pomsár Tamás stúdióvezető és csapata vállalta a dal megkívánta, újfajta kihívást, mi pedig Krisztiánnal megszerveztük a forgatási tervet. Meg kellett várnunk a következő tavaszt, aztán három napon át forgott a kamera, és repült a drón, mert ezt a technikai megoldást is alkalmaztuk. Mindent összegezve, tizenöt helyszínen sokórás felvételt készítettünk több száz garays kisdiák bevonásával. Krisztiánnal nemcsak a megvalósításért feleltünk, hanem emellett a hangulatfelelősi tisztet is elláttuk. Ha kellett, pörögtünk, forogtunk, hogy előcsalogassuk a gyerekmosolyokat a sokadik felvételnél is. A kollégák segítőkészsége, humora, hozzáállása, a gyerekek koncentráltsága, rátermettsége, néha cinkos mosolya, az együttműködés magasiskoláját jelentette számunkra. A tavaszi szünet előtt és közben sem hagytuk magára a Garay dalt. Krisztiánnal többször Bátaszékre utaztunk, és segítettünk Pomsár Tamásnak a vágásban is. Itt kelt életre a videóklip a sok száz snittből. Az iskola diákjai és tanárai a videoklip premierjén Tapsvihar érzékeltette a klip átütő sikerét Az alkotás iskolai premierjét április 11-én tartotta az intézmény. A költészet napi közös versmondás után az alsó és felső tagozatos diákok egyaránt megtekintették a filmet. A kicsik már az első refrénnél együtt énekeltek. A végén mindkét csapat hangos tapsvihara érzékeltette a klip átütő sikerét. Egy felső tagozatos tanuló így összegezte gondolatait: – Szívesen vettem részt a forgatáson, megtisztelő volt számomra, sokat nevettünk. A klip tökéletesen bemutatja az iskolánkat, a jó közösséget, a suli hangulatát. Kreatív, pörgős, figyelemfelkeltő. Egy alsós kisdiák ezt tette hozzá: – A tánc volt a kedvencem. Jó volt együtt lenni, összetartók voltunk. Bárki megnézheti, még aki nem ide jár, az is. Lehet, hogy valaki ezért választja majd az iskolát. A klip nagyon jó lett. Büszke vagyok arra, hogy ide járhatok. – A klip bemutatóján végig a gyerekekkel szemben ülve figyeltem az arcukat – Siklósi Krisztián. – Ott volt a szemükben az összetartozás élménye, a közös alkotás öröme, a büszkeség és még sorolhatnám a felemelő érzést kiváltó jelzéseket. Nem is kétséges, hogy ezekért a pillanatokért megérte minden fáradtság. A fotók beküldöttek.



