Mármint utóbbi bajunkra, ha van ilyen, vagy ehhez hasonló. Sajnos van, bőven, ezt egyaránt igazolják a statisztikák és a tények.

Ami azt illeti, akinek hol itt fáj, hol ott fáj, jobb híján kénytelen a pirulákhoz folyamodni. Érthető módon. Hiszen bár szépen hangzik az az állítás, mely szerint a szenvedés megnemesíti a lelket, de ezt a bölcsességet általában azok emlegetik és ajánlják derékfájós honfitársaink figyelmébe, akiknek kutyabajuk. A kibicnek semmi sem drága.

Nem úgy, mint a patikában megvásárolt orvosság, mert az köztudottan egyre többe kerül. Szó se róla, az áremelkedést időnként a minőség is követi. Léteznek már igen jó gyógyszerek, akad köztük olyan is, amelyiknek nincs semmilyen mellékhatása. Annak pedig a megannyi rászoruló páciens a megmondhatója, hogy van-e főhatása.

Akárhogyan is van, avagy nincs, egy egészségügyi szaklap most megjelent cikkének tanácsát feltétlenül érdemes megszívlelnünk. A cikk joggal óv bennünket attól – ami egyébként sajnálatos gyakorlat –, hogy túl sok fájdalomcsillapítóval terheljük szervezetünket. A mértéken felüli dózis nemcsak önmagában, hanem következményeiben is súlyos egészségügyi panaszokat okozhat.

Ebben az esetben előállhat az a helyzet, aminek lényegét dr. Bubó így fogalmazta meg: az eredeti baj akkor válik jelentéktelenné, ha a beteggel egy nagyobbat is sikerül beszereztetni. Ezt a bölcsességet általában azok emlegetik, akiknek kutyabajuk