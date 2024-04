Neked bejönnek a tetkók? 29 perce

Három tetovált szépség is jelentkezett a Tündérszépek versenyre

Az emberiség egyik legősibb és leguniverzálisabb művészeti megnyilvánulása a tetoválás, amit manapság sokan büszkén vállalnak fel, akár szépségversenyeken is. A Tündérszépek versenyére is egyre több hölgy jelentkezik, akik testüket ezzel a kifejező művészeti formával díszítik. Ám mi is rejlik valójában ezekben a varázslatos mintákban és mit üzennek viselőiknek és a világnak?

Kovács Rebeka azért jelentkezett a Tündérszépekre, mert szeretné felfedni és megélni nőiességét (Fotó: M. D.)

A tetoválás története több ezer évre nyúlik vissza, egészen az ősi kultúrákig, akár az egyiptomiak, a maja civilizáció vagy a törzsi népek kultúráját nézzük. Az első tetoválásokat vallási, szertartási célokra alkalmazták. Az egyiptomiaknál a tetoválások gyakran a vallási hovatartozást vagy a társadalmi státuszt jelölték, míg a törzsi kultúrákban az adott törzs tagjainak tetoválásai voltak az identitásuk szimbólumai. Az első ember, aki tetoválást viselt az 1990-ben felfedezett Ötzi volt, aki körülbelül ötezer éve élt. A tetoválások a mai napig igencsak megosztóak, míg régebben inkább azt vetették meg, aki viselte, ma éppen az ellenkezője tapasztalható. A tetoválások divatosak lettek a művészektől a sportolókig, és mindenféle társadalmi réteg képviselői között. Egy biztos, a tetoválások jelentése és funkciója változatosabbá vált. Sokan az önkifejezés eszközeként használják, hogy megjelenítsék személyiségüket, életfilozófiájukat vagy emlékeiket és élményeiket. Mások inkább a testükön hordott művészi alkotások szépségét keresik, amelyek a testüket egyedi módon díszítik. Nevezz még most, mielőtt betelnek a helyek! A Tündérszépek országos szépségversenyre saját portfólióval is lehet jelentkezni, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatát annak, aki ezt kéri. Tolna vármegye szépségei Baranya, valamint Somogy hölgyeivel versengenek majd a továbbjutásért. A versenyre még lehet jelentkezni, egészen május 12-én 23:59-ig. NEVEZZ MIELŐBB, mert a regionális fordulóba legfeljebb ötven hölgy juthat be. A zsűrizés a jelentkezéssel együtt indul! A testünk a vászon Az egyik érdekes nézőpont, hogy a testünk tulajdonképpen egy vászon, ami teret ad a művésznek, hogy az önkifejezés egy új dimenzióját fedezze fel. A testen megjelenő művészi alkotások egyedi módon olvadnak össze a hordozójuk személyiségével és testi vonásaival, létrehozva valami egészen különlegeset. Fontos azonban megjegyezni, hogy a tetoválások még mindig sokszor társulnak előítéletekkel és sztereotípiákkal. Néhányan még mindig a tetovált embereket a lázadókkal vagy a társadalom peremén élőkkel azonosítják, miközben ezek az emberek valójában ugyanúgy lehetnek sikeresek, tiszteletre méltók és törődők, mint bárki más. Önnek mi a véleménye a tetovált szépségekről?

