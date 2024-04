Tomás Drucker szlovák oktatásügyi miniszter nemrég bejelentette, hogy betiltják a mobiltelefonok használatát az ország általános iskoláiban. Az intézkedés célja, hogy elősegítse a zavartalan tanulási környezetet és csökkentse a diákok figyelmének elterelését. Mi is utánajártunk, hogy mi a vélemény erről vármegyénk általános iskoláiban, és kiderült, hogy sokan nemcsak pártolják, de már egyes intézmények évek óta tiltják a mobiltelefonok használatát az iskola területén, míg mások csak most vezették be az intézkedést az idei tanévben. Az iskolák igazolták, hogy amióta tiltják a telefonok használatát, javult a diákok koncentrációja és teljesítménye.

A decsi Bíborvég Általános Iskolában már közel tíz éve bevezették a mobilok leadását az iskolában a tanítási napok kezdetén. Nemcsak az alsós, de a felsős diákoknak is le kell adniuk telefonjaikat reggelente osztályfőnökeiknek.

– A szülők pártolják ezt az intézkedésünket, mivel ők is tisztában vannak vele, hogy ez a gyerekeik érdekét szolgálja – tájékoztatta lapunkat Kozma Erzsébet igazgatónő. A diákok reggelente leadják a telefonjaikat az osztályuk kosarába, és a tanítás végéig mi a tanáriban vigyázunk a készülékeikre. Persze, ha a diák jelzi, hogy szeretné felhívni a szülőjét nap közben, természetesen ezt biztosítjuk a számára.

Sokkal jobban oda tudnak figyelni a tanórákon

Az igazgatónő elmondása szerint a diákok javára vált a telefonok leadása. Az utolsó órájuk, szakkörük után, amint elhagyják az iskola épületét kaphatják vissza telefonjaikat. Az igazgatónő kiemelte: azzal, hogy a gyerekek az iskolában nem telefonoznak, sokkal jobban oda tudnak figyelni a tanórákon, tehát javult a tanulási környezet. A túlzott képernyőidő negatívan befolyásolja a diákokat is, ami kihat a fizikai és mentális egészségükre egyaránt. Sokkal aktívabbak a diákok mióta nem telefonoznak napközben.

Egyre többen jönnek rá, hogy mennyire káros hatással van tanulóikra a mobiltelefonok használata, köztük a Bonyhádi Általános Iskola vezetése is úgy döntött az idei tanév elején, hogy megvonja diákjaitól a telefonokat a tanítási idő alatt.

– Sajnos azt vettük észre, hogy a gyerekek szünetekben egyáltalán nem kommunikálnak egymással, egyszerűen beszippantotta őket a digitális világ – panaszkodott Steiner Krisztián, iskolaigazgató. – Ezért arra a döntésre jutottunk, hogy reggelente minden diáknak le kell adnia a telefonját, amit a nap végén természetesen visszakap. Tapasztalatunk szerint a szülők pozitívan fogadták, nyilván a diákok kevésbé, viszont azt mondhatom, hogy mostanra már hozzászoktak. Egyértelműen úgy látjuk, hogy döntésünk pozitív hatást gyakorolt a diákjainkra.