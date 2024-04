Persze mondják, hogy bolondos az április épp ezért talán a legveszélyesebb is, ami a gyümölcsfákat illeti, hiszen a hatalmas hőingadozás – a napközbeni nyári forróságból hajnalban visszatér a fagykörüli hőmérséklet – bizony nem tesz jót az apró, fejlődő gyümölcsöknek.

Nemcsak a gyümölcsökfákra van rossz hatással ez az ingadozás, nem tesz jót a kismamáknak és a szívbetegeknek sem. Dr. Vaskó Péter kardiológussal készítettek egy interjút, ahol kiválóan írja le a frontok hatását a szervezetünkre: Az ember, mint minden élőlény, része a természetnek, így folyamatos kölcsönhatásban áll vele. Érthető tehát, ha környezetünk változásai szervezetünket különféle alkalmazkodási mechanizmusok beindítására kényszerítik.

Néhány ember számára azonban, az időjárás változásai nehezen elviselhető panaszokat okozhatnak. Különösen a szívbetegek azok, akik ezeket a hatásokat csak nehezen tudják kompenzálni. Szívbillentyű-betegeknél könnyebben jelentkezik fulladás, lábdagadás, látszólag indokolatlan fáradtság, gyakoribbá válik a ritmuszavar is.

Megfigyelések szerint fronthatás alatt több szívroham következik be, növekszik a keringési elégtelenségek veszélye. Sajnos sokszor még az egészséges szervezetet is megviseli a hőingadozás, így fontos, hogy most jobban odafigyeljünk egymásra. Főként, ha tudomásunk van róla, hogy ez valakit jobban megvisel a környezetünkben.