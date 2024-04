Elmondta, hogy ezért ebben az időszakban különösen fontos a külső paraziták elleni védekezés. Amellett, hogy javasolt valamilyen nyújtott hatású kullancs elleni szer használata, az erdőben, mezőn tett séták előtt érdemes még lokális védekezést is alkalmazni olyan vegyszeres oldatokkal, amelyek az állat szőrére kenve megölik, illetve riasztják a vérszívókat.

Ha az állat egészségét egyéb tekintetben is szem előtt tartjuk, akkor jó tudni, hogy a tablettás szerek nagyobb toxikus terhelést jelentenek a szervezetre, mint például az úgynevezett „spot on” készítmények, amelyeket a bőrre cseppentünk. Ezek a bőrbe szívódnak fel és elraktározódnak ezen a szinten, ezáltal hosszú hatást képesek kifejteni.

A parazitaellenes nyakörvek is hatékonyak, de itt érdemes figyelembe venni, hogy ezekből a vegyszer folyamatosan a környezetbe szabadul fel, ezért a lakásban tartott kutyáknál, vagy ahol kisgyerek van, vagy az állat gyakran kerül közeli kontaktusba az emberrel (például ölelgetés során), ez a módszer emiatt hátrányos lehet. Hiszen az ember is belélegzi a mérgező anyagot, illetve az részben a bőrön keresztül is a szervezetbe juthat. Másrészt a nyakörv veszélyes lehet a kinti macskák számára, mert bárhová beakadhat.

Ha már muszáj vegyszeres védekezést alkalmazni, a toxikus terhelést érdemes csökkenteni természetes méregtelenítő hatású gyógyszerekkel.