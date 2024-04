Képünk illusztráció.

A csapat korábban megszervezett egy kutatást, ami nem kevesebb, mint tizennégyezer résztvevő bevonásával zajlott. Az így nyert adathalmaz elemzése után a bölcs elmék arra az eredményre jutottak, hogy az öregkor kezdetének meghatározása időről-időre változik és nagyban függ a megkérdezett személy(ek) fizikai-szellemi állapotától is.

A következtetés – még ha a részletek természetesen tartalmaznak elgondolkodtató elemeket is – nem igazán tűnik eredetinek. Ez a konzekvencia ugyanis levonható hétköznapi tapasztalatokból is. Egy jellemző példa: van, amikor úgy ébredünk, hogy fiatalok vagyunk, de ha nehéz a nap, estére megöregszünk.

Történik mindez huszonnégy órán belül. Mindezen túl valamennyien ismerünk örökifjú időseket és koravén fiatalokat is. Azért ehhez a meglátáshoz a miheztartás végett célszerű azt is hozzátenni: nem feltétlenül a fiatalság jele, ha valaki nem tud megöregedni.

Ez utóbbi megállapítást biztos, hogy nem kellett magára vennie annak a hetvenévesen is karcsú, csillogó szemű, szellemileg is friss színésznőnek, akit születésnapján a nem túl udvarias újságírók miről is másról, mint éppen az öregségről faggatták. A világhírű művész, aki nem volt más, mint Marlene Dietrich, csak ennyit mondott: még nagyon sokáig akar élni, mert szeretné tudni, hogy milyen érzés öregnek lenni.