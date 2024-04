Ami érdekes, a majd' száz résztvevő legtöbbje nő. Mindössze három-négy férfi vesz részt a tornán. A férfiak nehezen motiválhatók, kapom a magyarázatot. Eleve kisebb mérvű az egészség-tudatuk, de ok lehet az is, hogy látva, hogy itt szinte csak hölgyek vannak, nehezebben csatlakoznak a csoporthoz. De ez általános, az egészségügyi szűrésekre is sokkal kevesebben jelentkeznek, mint a nők. Talán ezért is rövidebb az életük.