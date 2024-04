A borversenyt megnyitó beszédében Szabó Péter polgármester úgy fogalmazott, hogy a város szempontjából két dolog miatt is nagyon fontos a városi borverseny. Egyrészt, mert kiváló borokat készítenek a gazdák, ezzel ápolva a helyi borkultúrát, a másik pedig hogy itt választják ki a város borát, amit nemzetközi szinten is ajándékoz a város, így a város jó hírnevét ezáltal is elviszik határainkon túlra.

Az idén nevezett 137 bort, ezen belül 47 fehérbort, 18 rozét, 8 sillert és 64 vörösbort hagyományos húszpontos rendszerben vizsgálták, figyelték a borok illatát, ízét, zamatát, tisztaságát és az összbenyomást. Az eredményhirdetést másnap tartották a Prelátus kúriában. Herczeg József borbíró, a bíráló bizottság tagja a város bora megméretésről úgy tájékoztatott, hogy eddig mindig vörösborból, most viszont fehérborból volt több. Utóbbiból nyolc fajta, közöttük is egy kiemelkedő, amelyet a hatfős bizottságból négyen soroltak az első helyre. Ezt a pinot blancot a bonyhádi Danubiana készítette paksi szőlőből. A második és harmadik helyen a Danubiana egy másik bora, és Hirczi Ferenc bora végzett.

Vörösborból hét mérettetett meg, a város borának Szedmák István cabernet franc borát választották. Második lett Hirczi Ferenc merlot bora, és harmadik Szedmák István Dorottya Cuvéeje. Keller János úgy értékelt, hogy a borok hozták az évjárattól elvárható eredményeket, amelyet kiváló de nehéz évnek nevezett. A borok 86 százaléka, tehát 119 lett érmes, a többi oklevelet kapott. A 47 fehérbor közül 5 arany, 14 ezüst, 4 bronz minősítést kapott. A 64 vörösborból 21 arany, 28 ezüst, 12 bronz minősítést ért el. A 18 rozéborból 4 arany, 10 ezüst és 3 bronz minősítést ért el, a sillerborok között aranyminősítésű nem lett, 1 ezüst és 7 bronz érem lett.