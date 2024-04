A tavaszi szünet első napja március 28-a, csütörtök volt. A szünet utáni első tanítási pedig nap április 8., vagyis hétfőn lesz. A tizenegy napos iskolai szünet hosszabb, mint az elmúlt években, így több tábor is indul az érintett időszakban.

Egyre népszerűbbek a tavaszi táborok

– Az elmúlt esztendőkben is voltak már tavaszi táborok, viszont az idő rövidsége miatt általában 2-3, esetleg négy napos programok voltak jellemzőek, és a rövid idő miatt a tavaszi táborok döntő többségében napközis jelleggel működtek, idén viszont megnőtt az ottalvós lehetőségek kínálata is – tudtuk meg Tóth Bélától, a Táborfigyelő.hu vezetőjétől. Amint a portál által küldött közleményből kiderült: a táborok a nyári időszakban érhetőek el nagy számban, viszont az iskolai szünetek átalakításával, miszerint rövidebb a nyári, de hosszabb valamelyest a téli és tavaszi szünet, egyre több vakációs programmal készülnek a szervezők március-április hónapokra is.

– A szülők és gyerekek fejében a tábor elsősorban a nyári szünethez kötődik, viszont a jelenlegi tavaszi szünetben másfél hétig kell felügyelet a lurkók mellé, így kapóra jöhet sok családnak, hogy tavaszi táborok is elérhetőek. A kínálat témák tekintetében nagyon széles, a rajzfilmes, fejlesztő és kézműves táborok mellett életvezetési és kalandtáborok ugyanúgy foglalhatók, mint íjász vagy állatbarát programok – állítja a Tóth Béla.

Elsősorban iskolásokra koncentrálnak a szervezők

A tavaszi táborok a teljes iskolai korosztály részére nyújtanak programokat, azaz 6-18 éves kor között, az életkori sajátosságok figyelembevételével kis- és nagyiskolás is megtalálja a számára izgalmas szórakozási lehetőséget. Tóth Béla hozzátette, hogy bár a kínálat jóval szélesebb, mint az elmúlt években, de nagy mértékben elmarad a nyári időszaktól, így aki táboroztatná csemetéjét tavasszal is, annak érdemes minél előbb foglalnia, a helyek gyorsan betelnek a meghirdetett turnusokra.

Tolnában egyelőre nehéz találni

A gyerkemtáborokkal foglalkozó hazai honlapokon körülnézve kijelenthető, hogy a tavaszi táborok egyelőre elsősorban a fővárosban érhetőek el. Néhány szervezőt találtunk még akik Pest, illetve Bács-Kiskun megyében tartanak idén iskolásoknak szóló tavaszi tábort....