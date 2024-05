Kővágó Jenő, a Dombóvári Kutyás Egyesület elnöke megkeresésünkre elmondta, hogy a korábbi években gyakran szerveztek nemzeti kutyakiállításokat, úgynevezett CAC kiállításokat (ez egy francia kifejezés rövidítése, jelentése; a nemzeti championátus várományosa). Elmondása szerint az egyesület az utóbbi évtizedben akaratlanul is inkább a sportkutyázás felé fordult, ám olykor-olykor felmerült az igény a küllembírálatokra is.

– Mire felocsúdtunk, azt vettük észre, hogy eltelt tizenkét év a legutolsó kiállítás óta. Mi magunk is meglepődtünk, hogy így elszaladt az idő, ezért tavaly beadtuk a pályázatunkat a MEOESZ-hez (Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége) és nagyon örültünk, hogy sikerült elnyernünk a szervezés lehetőségét az idei évre. Mostanában gyakran rendeznek egy napra két kiállítást, melynek több oka is van. Egyrészt gazdaságosabb, hiszen az infrastruktúrát és a kiállítás helyszínét is elő kell készíteni, valamint bírókat, ringtitkárokat, írnokokat és megfelelő személyzetet kell biztosítanunk, másrészt a kiállítók egy utazással akár két kiállítási címmel is gazdagodhatnak. Így mindenki jól jár – mondta Kővágó Jenő.

Több, mint nyolcszáz nevező

Az előkészületek hónapokig zajlottak. A rendezvénynek a Katona József utcában található Ujvári Kálmán Sporttelep adott ottont. A városban és vármegye szerte nagyon örültek a kutyások, hogy ismét lehetőségük volt bemutatni szebbnél szebb ebeiket a bíróknak. Így nem is csoda, hogy Dombóvár polgármestere is teljes mellszélességgel támogatta a rendezvényt. Szintén helyi vállalkozások szponzorációjukkal segítették a show szervezését. Emellett a helyi polgárőrök a rendőrséggel együtt dolgozva igyekeztek biztosítani a helyszínt. A környékbeli utcák forgalmi rendje ideiglenesen megváltozott és a sportpálya közelében őrzött parkolót is kialakítottak.

– A nevezések száma meghaladta a nyolcszázat, tehát a két kiállításon összesen ennyi kutyát kellett a küllembíróknak szemrevételezni. Nem kis feladat ez, hiszen minden kutya úgynevezett leíró bírálatot kapott. Vagyis minden egyes kutya írásban megkapta a bírói szakvéleményt. A magas nevezési létszám is mutatja, hogy igenis van igény a környéken a színvonalas kiállításokra. Nevezések nem csak a vármegyéből érkeztek, hanem az ország távolabbi pontjairól is és van, aki Horvátországból, Németországból, vagy éppen Szerbiából utazott ide – tette hozzá Kővágó Jenő.

A kiállításon számos vármegyei résztvevő akadt. Valdraf Viktória Bogyiszlóról érkezett Tolna vármegyei tenyészetből származó, Medina Bérci Eastwood nevű szálkásszőrű tacskó kan kutyájával.

Legszebb berni pásztor a Best in Show ringben bírálat közben (Beküldött fotó)

– Nagyon örülünk, hogy a vármegyében vehetünk részt életünk első kiállításán, hiszen itt élünk mi is, és a kutyánk is innen származik. Szeretnénk megmérettetni magunkat, kíváncsiak vagyunk a fajta többi képviselőjére is. Woody egy éves, fiatal osztályban indul. Bízunk a jó bírálatokban és jövőben a kiállítások mellett a munkában is szeretnénk eredményeket elérni. Kicsit izgulunk, de akkor sem történik semmi, ha nem minden a tervek szerint alakul – mondta lelkesen Valdraf Viktória.

Kifogástalan rendezés

A fajtatiszta kutyák bírálatán kívül megrendezték a hobbi, azaz a törzskönyv nélküli kutyák szépségversenyét, valamint a dombóvári járás legszebb kutyáját is kiválasztották.

A kiállítás vezető bírója Korózs Gábor, a MEOESZ elnöke volt.

– Igyekszünk minél többször megszervezni a hobbi kutyák kiállítását, hiszen nemcsak a fajtatiszta, törzskönyves kutyákat szeretjük. Ezen felül a felelős állattartást szeretnénk népszerűsíteni és az örökbefogadást is támogatjuk. Nagy öröm számomra, hogy a hazai kinológiai élet egyre jobban fejlődik és a keverék, valamint az örökbefogadott kutyák nagyon sok helyen igazi családtagok – emelte ki Korózs Gábor beszédében.

A hobbi kutya kategóriába nagyon sokan, harmincnál is többen neveztek, így Korózs Gábor rutinosan több csoportra osztotta a nevezett kutyákat méret és fajtajelleg alapján. A résztvevők szemmel láthatóan nagyon örültek, hogy ők is részesévé váltak a kiállításnak. A Dombóvári Gyepmesteri Telepről különösen sok keverék kutya érkezett, s volt köztük igen jól képzett eb is. Ők mind-mind örökbefogadásra várnak. Korózs Gábor remek ötletnek és kezdeményezésnek tartotta, hogy a helyiek ilyen módon is igyekeznek mindent megtenni a mentett kutyákért.

Hobbikutya verseny, kistestű csapat (Beküldött fotó)

A délutáni bírálatok után megrendezték a Best in Show-t. Itt a már korábban kiválasztott fajtacsoport győzteseket, a különböző korosztályok legszebb kutyáit, a nevezett kutyapárokat és tenyészcsoportokat rangsorolták a bírók.

Mondhatni, megmozdult a vármegye. A remek szervezés jó hangulatot alapozott meg, ismerősök, baráti társaságok elemezték az általuk kedvelt fajtákat. Sok család is kilátogatott az eseményre. Szerencsére az időjárásra sem lehetett panasz. Úgy tűnik, a dombóváriaknak tizenkét év is kevés volt, hogy elfelejtsék, milyen megrendezni egy remek kiállítást. Zökkenőmentes adminisztráció, kiváló parkolási lehetőség, kulturált kiszolgálóegységek, büfé, étterem és rendezett illemhelyiség is a jelenlévők rendelkezésére állt. A kiállítók pedig minden bizonnyal nagyon örültek a sportpálya adta gyönyörű, sima füves felületnek, hiszen a kutyákat egyenes talajon a legcélszerűbb bemutatni mind mozgásban, mind álló helyzetben.