Nem zavarnak a városi galambok. Persze van belőlük jó pár Szekszárdon is, de nem érzem úgy, hogy ez a mennyiség már elviselhetetlen lenne. Mások pedig olyannyira szívlelik ezeket a madarakat, hogy etetik is őket különféle pékáruval. No, ez viszont egy kicsit zavar.

Munkába jövet, szinte minden reggel azzal szembesülök, hogy van olyan, aki a megújult városközpontban, a padok egyikén ücsörögve, kisebb, nagyobb kenyér, kifli, zsömle darabokat szór a galambok elé. Értem én, hogy jót akar, csakhogy ez egyrészt szemetelés, másrészt a madaraknak sem tesz jót. A kenyér számukra alacsony tápértékkel bír, a gyomrukban megromolva pedig megbetegítheti őket.