Sajnos a beteg vagy idős állat nehezebben tud védekezni a legyek támadása ellen, ezért fontos naponta ellenőrizni a szőrzet és a bőr állapotát – mondta megkeresésünkre dr. Jakab Ferenc, a szekszárdi Fehér Agyar Állatorvosi Rendelő tulajdonosa.

Az állatorvos figyelmeztet, hogy jönnek a legyek, vigyázzunk állatainkra. A fotón Katona Henrietta, a 2021-es Tolna vármegyei Tündérszépek győztese modellfotón egy cuki macskával látható

(Fotó: Facebook)

A szakember ismertette, hogy a napi ellenőrzés azért is fontos, mert például a sérülések helyén vagy ekcémás, gyulladt, váladékozó bőrfelületeken a legyek petéket helyeznek el, és az ezekből kikelő lárvák, „kukacok” képesek behatolni a bőrbe vagy akár a bőr alatti kötőszövetbe. Súlyos esetben mélyebbre is, az izomzatba, vagy a testnyílásokon keresztül a belső szervekbe is. Ezek akár életveszélyes állapotok is lehetnek.

– Az említett bőrsérüléseken kívül például hasmenés esetén a végbél környékét támadják meg, külső-fülgyulladás esetén a hallójáratot vagy a fülkagylót. De az egészséges kutyák fülét is szokták bántani, ilyenkor a fülkagyló végén jelennek meg sebek, pörkösödések. Fürdetés után a hosszú szőrű kutyák is veszélyben lehetnek, mivel a nedves szőr alatt a megázott bőrre is lepetézhetnek a legyek, és sajnos ezt a szőr alatt nagyon nehéz észrevenni – tette hozzá, dr. Jakab Ferenc.

Tartsuk tisztán a szőrzetet

Az állatorvos arról is tájékoztatott, hogy a védekezés módja elsősorban az általános egészséges állapot fenntartása, a szőrzet szárazon tartása (fürdetés, úszás után), hasmenés, vagy vizelettartási problémák esetén a tisztító lemosás után is fontos a szárítás. A légyriasztó szerek igen hasznosak ebben az időszakban, nem csak az egészségmegőrzés szempontjából, hanem távol tartják az állattól a bosszantó legyeket is.

