Medve pózolt a döbröközi küldöttségnek Erdélyben. A huszonhat tagú csapat nemrég Csíkrákosra, a testvértelepülésre utazott Farkas Edit polgármester vezetésével. A különbusszal érkező látogatók megismerkedtek számos nevezetességgel, eljutottak a Szent Anna-tóhoz, az ottani Mohos tőzegláphoz is.

A döbröközi utazók a Gyilkos-tónál, elől középen Farkas Edit

Fotó: Szalai Viktor

– A visszaúton, a meredek szerpentinen lefelé haladva azt vettük észre, hogy két autó áll az úton – idézte fel a nagy találkozás történetét a polgármester. – Buszunk lassított, majd leparkolt az út szélén. Ekkor vettük észre mi is, hogy a jobb oldalon egy hatalmas barna maci fürkészi a forgalmat... Békésen viselkedett, nem árult el támadó szándékot, de természetesen nem nyitottuk ki a busz ajtaját. Ablaküvegen át szemléltük egymást, de így is élményt jelentett az, hogy ilyen közelről figyelhettünk meg egy vadon élő medvét.

A célállomáson, azaz Csíkrákoson Császár Attila polgármester, Vizoli Miklós alpolgármeser és Lutz Levente falu menedzser fogadta a küldöttséget, a szokásos erdélyi vendégszeretettel. Miután ez a vidék olyan vadregényes látványosságot kínál, amilyennel az anyaország – sajnos – nem rendelkezik, a döbrököziek bekalandozták a környéket. A bakancslistán ott szerepelt a Gyilkos-tó, a Békás-szoros, a már említett Szent Anna-tó, Csíkszereda és benne a Makovecz Imre tervei alapján készült Millenniumi templom, azután Csíksomlyó a nyereggel, azaz a zarándoklat helyszínével, a tordai sóbánya, majd a sort a népviseletéről híres Torockó zárta. Két betervezett helyszínre azonban nem sikerült eljutni. Déva várát a felvonónál várható, tetemes időveszteség miatt hagyta ki a csapat, a madarasi Hargitára való feljutást pedig a hóhelyzet akadályozta meg.

A csapat Torockón, háttérben az 1129 méter magas Székelykő

Fotó: Szalai Viktor

– Tavaly után immár második alkalommal járhattunk Erdélyben, a testvértelepülésünkön – mondta Farkas Edit. – Akadtak csapatunkban olyanok, akik voltak errefelé évtizedekkel ezelőtt is. Egyöntetűen állították, hogy Erdély jelentős fejlődésen ment keresztül. Egyes helyszínekre a felújításoknak, korszerűsítéseknek köszönhetően szinte rá sem lehet ismerni. Azt személy szerint is nyugtázhattam, méghozzá örömmel, hogy bárhol is jártunk ezen a vidéken, mindenhol hallottunk magyar szót.

A Békás-szorosban így a legcélszerűbb árnyékba húzódni

Fotó: Szalai Viktor

Drakulával tavaly találálkoztak

Nem medve, hanem maga Drakula riogatta a múlt évben a Csíkrákosra első alkalommal utazó döbröközieket. Nem a fogadó testvértelepülésen, hanem Segesváron, Petőfi Sándor halálának helyszínén, mert tavaly ide is eljutott az akkori küldöttség. A világ leghíresebb vámpír figurájától nem kellett és nem kell most sem tartani, hiszen mellszobor alakjában látható a városban. „Itt született egykoron Vlad néven, amikor pedig később Hasalföld fejedelme lett, a történetíróktól megkapta a Țepeș, azaz karóba húzó melléknevet. Tagja lett a Sárkány – románul dracul – Lovagrendnek is. Miután az ellene küldött török basát és kíséretét is karóba húzatta, Romániában a hont védő, kifejezetten pozitív személyiségnek számít.”