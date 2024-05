A szekszárdi pedagóguskonferencia célja – mondta köszöntőjében Böröcz Máté, a szekszárdi képviselet vezetője –, hogy a vármegye iskoláival szorosabbra fűzzék a kapcsolatot, ugyanis az ő jó munkájuk nélkül az MCC-nek sem lenne ennyi kiváló diákja. Molnár Ágnes, a Fiatal Tehetség Program régióvezetője, majd Fehér Bernadeta, a Középiskolás Program régiókoordinátora beszámolt arról, hogy a végéhez közeledő tanév során miként gyarapították a tehetséges diákok ismereteit.

Népszerű a Fiatal Tehetség Program

A Fiatal Tehetség Programban eddig három évfolyam tanulói vettek részt, ősztől indul a negyedik, ide azokat várják, akik ősszel lesznek ötödikesek. A középiskolások most nyolcvanan vannak, közülük sokan, akik most érettségiznek, mennek tovább az egyetemi programba. A fiatalabb korosztály hetedikesei is arról beszélnek, hogy egy év múlva biztosan továbbmennek a Középiskolás Programba.

Beszámoltak arról is, hogy a középiskolásoknál a tanév során harminc klubdélutánszerű képzést tartottak, több diákjuk tanulmányúton volt Athénban, Brüsszelben, Skóciában, s az idei évtől az angol és német mellett spanyolul is tanulhatnak a diákok. Egyébként mindkét programban most van a felvételi időszak, a fit.mcc.hu illetve kp.mcc.hu oldalon lehet jelentkezni.

A tanárok szakmai programon vettek részt

Ezután a tanítók, tanárok az emeleti előadóteremben szakmai programon vettek részt. Fegyverneki Gergő középiskolai tanár, tréner, digitálispedagógia-szakértő azt mutatta be, digitális korszakunkban milyen játékos ötletekkel, feladatokkal lehet felkelteni a diákok figyelmét a tanórákon, miként lehet fejleszteni olyan 21. századi készségeiket, mint a kreativitás, az együttműködés és a tanulástechnika.

Egy módszertani svédasztalt kínált, az egyszerű játékoktól a komplex, tantárgyak közötti projektekig, amellyel nem csak motiválni tudják a Z, az alfa, a digitális eszközökön szocializálódott generációkat, hanem olyan képességeket is fejlesztenek bennük, amelyek fontosak lesznek a munkaerőpiacon.

A pedagógusoknak szánt eszmecserét a képzési központ nagy előadótermében egy előadás követte, amely már mindenkinek szólt.