90 ÉVE „Most állították össze a vármegye területén használatban lévő Röntgen készülékek kimutatását, mely szerint Szekszárdon van 3, Dunaföldváron 2, Dombóváron 4, Bonyhádon 4, Pakson 1, Bátaszéken 3, Tolnán 1, Tamásiban 1, Pincehelyen 1, Simontornyán 1, Lengyelen 1, Hőgyészen 1 és Zombán 1 készülék.” (Tolnamegyei Ujság 1934. április 28.)

90 ÉVE „Dr. Csalogovics József archeológus, a szekszárdi vármegyei museum őre a szekszárd belvárosi római katolikus templomban házasságot kötött Gaskó Mártával. Az esküvő tanúi voltak dr. Holub József egyetemi ny. r. tanár és dr. Szabó Pál Zoltán egyetemi magántanár. A szertartást Taksonyi József pincehelyi segédlelkész végezte.” (Tolnamegyei Ujság 1934. április 28.)

90 ÉVE „Egy 21 tagból álló vásári tolvaj banda bűncselekményeiben tárgyalt a szekszárdi kir. törvényszék Wandl-tanácsa. A nagyobbára madocsai lakosokból áltó társaság a múlt évben és az idén is Simontornyán, Kiskőrösön, Szekszárdon, Dunaföldváron és Pakson megtartott országos vásárokon az árusoktól nagymennyiségű ruhaneműt, vászonárut, edényt és mást összelopkodtak, a lopott áruk nagyrészét a madocsai piacon és házaknál eladták.” (Tolnamegyei Ujság 1934. április 28.)

60 ÉVE „Talán soha nem volt ilyen népes a tolnai gimnázium környéke, mint ezekben a napokban. A gimnázium KlSZ-szervezetének tagjai, a szülői munkaközösség, a község lakói társadalmi munkát végeznek a leendő gimnázium helyén. Lebontják az egykori iskolát, mely zárda volt, majd azután katonáknak adott helyet, s a bontásra ítélés előtt terményraktár volt az épület. A tanácsi építővállalat munkásai nagy lendülettel fogtak a munkához. A gimnázium az idén még nem készül el. de ettől függetlenül a továbbiakban is szervezik a község lakóinak társadalmi munkáját az új gimnázium építéséhez, hogy mielőbb átadhassák rendeltetésének.” (Tolna Megyei Népújság 1964. április 24.)

60 ÉVE „Regölyben a Népakarat Tsz ben lovakat is tenyésztenek. A regölyi tájfajta sárga színű paripákat szaporítják el. Régen a községben öregedtek meg a híres telivérek: William, Rufus, Makszim I. és II., valamint Gidrán és egy arabs mén. Ezek utódait kiválogatták, s csikótelepet hoztak létre a Koppány folyó melletti legelőn. A szép lovak után külföldről is érdeklődtek már. Most a regölyi ménest tovább erősítik, ügetőlovakat hozattak Kiskunhalasról vérfelfrissítésre.” (Tolna Megyei Népújság 1964. április 24.)

60 ÉVE „A paksi halászati termelőszövetkezet tagjainak hálóját a szerencse ezúttal sem kerülte el: a dunaszentbenedeki révnél hálójukba került egy 68 kilós viza. A szövetkezet tagjai a vizát nem mérik ki a Budapesten lévő Paksi Halász- csárdában, hanem átadják a fővárosi állatkertnek, az ősszel pedig – ha sikerül addig életben tartani –, bemutatják a mezőgazdasági kiállításon.” (Tolna Megyei Népújság 1964. április 28.)

50 ÉVE „Három hónapnál tovább koplalt egy kígyó Pakson, a könyvtárban, bár mindent elkövettek táplálására. Az iskolások tanulását rendhagyó biológiai órákkal is elősegítő könyvtárban még decemberben élő hüllők szemléltetésével tartott óriáskígyókról előadást Kasza László, a veszprémi növény- és vadaspark igazgatója. Előadás után egy kövi siklót – terráriumban – ideiglenesen a könyvtárban hagyott, tekintettel a gyerekek nagy érdeklődésére. A kígyót a paksi gyerekek vették gondozásukba. A kígyó azonban megmakacsolta magát és semmit sem evett. »Éhségsztrájkja« több mint három hónapig tartott, míg a közelmúltban terráriumostól visszavitték Veszprémbe.” (Tolna Megyei Népújság 1974. április 25.)

50 ÉVE „A Fejér megyei Seregélyesen volt az V. néptáncfesztivál területi döntője. Ennek első napján három bronz, egy ezüst és egy arany fokozatú díjat adtak ki. Utóbbit a Paks és Vidéke ÁFÉSZ madocsai néptáncegyüttese nyerte. Ugyanennek az együttesnek utánpótlásválogatottja, a legfiatalabbak a Németkéren megtartott járási döntőn szintén aranyérmesek lettek, ezzel is öregbítve a nagy múltú együttes hírnevét.” (Tolna Megyei Népújság 1974. április 24.)

50 ÉVE „A Szekszárdi Spartacus Sportkör kerékpárosai szombaton 9-kor indultak Siófokra. Volán-különjárattal, hogy részt vegyenek a Sió-kupa kétnapos küzdelmén. Az autóbusz Zomba és Kéty között felmondta a szolgálatot, így a versenyzők közül 17-en kerékpárral Indultak el Siófokra, míg edzőjük, Schneider Konrád Szekszárdra hajtott vissza, hogy onnan egy személygépkocsival utazzon a verseny színhelyére. Mire a versenyzők a 70 kilométeres távot lehajtották, ebédelni sem volt idejük, rajthoz kellett állni. A 17 versenyző közűi mindössze öt hajtotta végig a távot, a többi feladta.” (Tolna Megyei Népújság 1974. április 24.)