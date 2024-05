90 ÉVE Virág Ferenc pécsi megyéspüspök bérmálási kőrútján Németkérről személyi titkára, Ambach Mihály dunaföldvári apát plébános és Polgár István főszolgabíró kíséretében érkezett Dunaföldvárra. A község határában Béri Balogh Ferenc községi főjegyző fogadta Nagy Lajos községi bíróval. Dunaföldvár nagy ünnepséggel várta az érkező főpásztort. A templomba vezető főútvonalon ünneplő ruhás iskolás gyermekek, cserkészek, leventék, apródok, farkaskölykök álltak sorfalat az ünneplő közönséggel együtt. A robogó kocsikat feldíszített kerékpáros cserkészek kísérték. (Tolnamegyei Ujság 1934. május 19.)

90 ÉVE Báró Jeszenszky Andor motorkerékpárjára egy oldalkocsit szereltetett és próbaúton volt vele Kölesd felé. Sióagárd előtt Szekszárdtól körülbelül 5 kilométernyire váratlanul felbukott és hatalmas ívben belezuhant az út menti árokba, ahová ráesett a motorkerékpár is. Egy kerékpáros fiú futott be Szekszárdra, kérve a mentőket, hogy szállítsák be a magával tehetetlen sérültet a kórházba. Szerencsétlen véletlen, hogy a mentő autó útközben elromlott és egy bérautóval kellett kivontatni az ország útra, úgyhogy báró Jeszenszky Andor csak két és fél órával a baleset után került a kórházba, ahol dr. Novák Miklós egyetemi magántanár vette vizsgálat alá és megállapította, hogy testén több zúzódást szenvedett és bal combcsontja eltörött. A beteg állapota súlyos, de nem életveszedelmes és gyógyulása előreláthatóan huzamosabb időt fog igénybe venni. (Tolnamegyei Ujság 1934. május 19.)

90 ÉVE Hőgyész és Simontornya községek képviselőtestülete legutóbb tartott közgyűlésén nagy lelkesedéssel díszpolgárává választotta vitéz jákfai Gömbös Gyula miniszterelnököt, mint a járás szülöttét. (Tolnamegyei Ujság 1934. május 19.)

60 ÉVE A bikácsi erdészet 13 ezer holdas vadgazdaságában Gödöllőről és az Alföldről hozatott fácántojásokat keltettek ki hét évvel ezelőtt, házi kotlóstyúkokkal. Így sikerült mintegy ötezres létszámúra elszaporítani az értékes vadmadarakat. A fácánok megkezdték idei fészkelésüket, 15-20 tojáson ülnek egy-egy fészekaljban. Több száz fészekaljat tartanak figyelemmel az erdészek és a vadőrök, hogy ne zavarják kártevők a fácáncsibék kelését. (Tolna Megyei Népújság 1964. május 14.)

60 ÉVE Nemrég alakult a Simontornyai Vegyesipari Vállalat szőrmekikészítő-részlege. Egyelőre még a szőrmekikészítés munkáit egy teremben végzik, de már épül az új, modern épület, mely az első félév végén fog üzemelni. Most a vadbőrök kikészítése folyik, ezenkívül feldolgoznak juhbőrt is, melyet importálnak, de készülnek a hazai szőrmeminták is exportra. (Tolna Megyei Népújság 1964. május 19.)

60 ÉVE A tolnai gimnázium irodalmi színpada a jubileumi ünnepségek során színre hozta Shakespeare: Szentivánéji álom című vígjátékét. Eddig két előadást tartottak, s az ifjúsági, valamint a felnőttelőadás, komoly sikert aratott. A nézők dicsérték a szép szövegmondást, valamint a diákok biztos játékát. Különösen Nyirati László Zuboly szerepében aratott megérdemelt sikert A másik élményt jelentő momentuma volt az előadásnak a szerelmespárok magabiztos játéka. Ebben Heitzmann Judit, Imre Mihály, Borbély Ilonka és Borsi Ottó nyerte el a közönség tetszését, Titánia szerepében Hága Györgyi aratott sikert. A Puckot alakító Tóth Piroska könnyed, és rutinos játékával idézte fel a bajkeverő erdei manót. (Tolna Megyei Népújság 1964. május 16.)