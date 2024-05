Önkormányzati választások 2024 28 perce

Idén is lóháton érnek Csíksomlyóra az imaüzenetek (videó)

Idén is megrendezik a már hagyománnyá vált pünkösdi lovas zarándoklatot, amelyet VII. Márton Áron Pünkösdi Lovas Zarándoklat néven a csíksomlyói búcsút megelőző napokon, május 15-17-én tartanak. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár is az eddig regisztrált 320 lovas között lesz, és bárki mást is szívesen látnak maguk között – erről a Facebookra feltöltött videójában beszélt a politikus.

Eddig már 320 lovas regisztrált a VII. Márton Áron Pünkösdi Lovas Zarándoklatra. fotó: MW Archívum

Potápi Árpád János, a videóban azt mondta: az idei lovas zarándoklatba nem csak székely hagyományőrzők, hanem távolabbi vidékek lakói is beneveztek. Így, eddig érkeztek jelentkezések a „Murvadiékről, a Felvidékről, az Arad megyeiektől és Kraszniaktől egyaránt.“ Az államtitkár hangsúlyozta: a zarándoklat célja idén is az, hogy a világ magyarságának, magyar közösségeinek az imaüzeneteit lóháton juttassák el Csíksomlyóra. A programot a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával, a Magyarság Háza szervezésében, a Kárpát-medencei Lovas Program részeként valósítják meg. Az esemény célja a lovas hagyományok ápolása és a nemzeti összetartozás erősítése – tájékoztat közleményében a Nemzetpolitikai Államtitkárság. A zarándoklat Perkőn, Kézdiszentléleken kezdődik, csütörtökön, helyi idő szerint reggel 9 órakor. Május 17-én, pénteken 18 órakor érkeznek meg Csíksomlyóra, a nyeregbe, a Hármashalom-oltárhoz. Az ünnepi műsor keretében egyházi és világi méltóságok fogadják a zarándokokat. A lovas zarándoklatra, a lovasprogram.hu internetes címen lehet jelentkezni. Potápi Árpád János videóját itt tekintheti meg:

