A vese kiválasztási funkciójának csökkenése miatt a szervezetben visszamaradnak bizonyos anyagok, amelyek zavart okoznak a víz-, elektrolit és sav-bázis háztartásban, végül anyagforgalmi és szervi problémák jelentkeznek – mondta megkeresésünkre dr. Jakab Ferenc, a szekszárdi Fehér Agyar Állatorvosi Rendelő tulajdonosa.

A tünetek megjelenése már jelentős vesekárosodásra utal, mivel a szerv sokáig képes kompenzálni a hiányos működést. Először a megnövekedett vízfogyasztás és a vizelet mennyiségének megnövekedése tűnhet fel az állat gazdájának.

Idővel úgynevezett húgyvérűség alakul ki (ezt laboratóriumi vizsgálatokkal ki lehet mutatni), de gyakran érezhető az állat leheletének bomló vizelet szaga is. A bőr száraz, korpás lesz, a szőrzet tompa fényű, és kialakulhatnak következményes emésztőrendszeri tünetek is, mint szájfekélyek, gyomor-bélgyulladás, valamint általános izomgyengeség is megfigyelhető.

Fontos ezért a gyengülő, öregnek látszó állatok vizsgálata, mert önmagában az öregség nem mindig oka a különböző betegségeknek, viszont azok gyorsíthatják az öregedés folyamatát. Az időben kezelt idős állatok „fiatalítása”, illetve az öregedés késleltetése ezáltal még megvalósítható.

A megelőzésben az állatorvosi vizsgálat mellett szerepe van a táplálék helyes összeállításának és a különböző stresszt okozó tényezők lehetőség szerinti kiiktatásának, hiszen sok betegség pszichoszomatikus eredetű, tette hozzá dr. Jakab Ferenc.