Rosszul szellőző, fűtetlen, párás helyiségekben, illetve új ablakos, leszigetelt házaknál gyorsan felütheti a fejét a zöld-fekete pöttyökben terjedő gombafajta, a jellegzetes szaggal járó penész.

Egészségünk bánja

Sajnos az elhasználódott régi ablakokkal szemben az új, tökéletesen záródó nyílászárók okozhatnak meglepetéseket ott, ahol korábban sosem penészedett a szoba – főleg, ha homlokzati szigetelést is kapott a ház. Huzatukkal régen a kéményes gázkazánok is szellőztették a házat; most az új, kondenzációs kazánokkal a korábbi „kéményes” szellőzési módszer is megszűnt.

Mivel tartós megjelenése – a gomba spórái miatt – az egészségre roppant káros (légzőszervi problémákat okozhat), még akkor sem szabad hagyni a terjedését, ha tudjuk, rövid időn belül újra megjelenik a sarkokban, a szekrénysor mögött, a fürdőszobai csempén, a járólapon, a kamrában. Ördögi kör: míg korábban a lakásfelújításra gyűjtött az ember, most az ebből adódó hátrányokra költhet.

Rövid távú megoldások

A lakásban magas páratartalmat okozó hőszigetelés mellett az ingatlan szerkezeti problémái okozhatnak penészesedést: a vizes falszerkezet, a fűtetlen helyiségek, a hőhidak (magas páratartalom esetén a hőhidas szerkezeteknél a pára kicsapódik). Ezek ellen még a rendszeres, alapos szellőztetés sem elég erős fegyver. A falat újrafesthetjük, vásárolhatunk gombaölőt, hasznos az ecet, a klór, de mindez rövid távú megoldás, csakúgy, mint az elektromos páramentesítő készülék, a konyhai páraelszívó. A piacon elérhetőek hatékony, vegyszermentes gőztisztítók, gőzporszívók is. De célszerű a probléma gyökerét megragadni.

Az okok felszámolása

A fal vizesedését nem könnyű megszüntetni, ehhez szakember segítségét kérjük. Hőkamerás épületdiagnosztikával könnyű kideríteni a pontos okokat, rámutatni a problémás falfelületekre. A fal alacsony felületi hőmérséklete és a lakás magas páratartalma kiküszöbölhető, ha télen azokat a helyiségeket is fűtjük, ahol keveset tartózkodunk. Előzzük meg a páralecsapódást: főzéskor, fürdés, felmosás után nyissunk ablakot. A szabadban szárítsuk a ruhákat. A legjobb, ha naponta többször alaposan kiszellőztetünk. Nyáron ez nem is gond, de télen a fűtésszámla miatt sokan lemondanak róla, pedig ilyenkor is fontos. Hideg időben a tízperces kereszthuzat elegendő lehet