Kinga anyai és apai ágon is német felmenőkkel rendelkezik. A 18. században, Mária Terézia idején, 1740 és 1780 között telepítették be őket Zombára. A család elmondhatja magáról, hogy mindig is próbálták megőrizni nemzetiségük szokásait, hagyományait. Eszük ágában sem volt nevet változtatni, hiszen úgy gondolták, az csorbítaná ön­azonosságukat.

Két nyelven szóltak hozzá gyermekkorában

– Érdekes a helyzetem, mert kiskoromtól kezdve két nyelven szóltak hozzám. Például, ha rosszalkodtam, svábul szidtak le. Az imádkozás is így zajlott, olyannyira, hogy a dédimamám temetésén sem tudtam más nyelven elmondani az imát. Ez a kettősség néha okozott némi problémát, de nyilván több az előnye. Általános iskolában a magyartanárom kiszúrta, hogy a mondatoknál a szórend nem stimmel, mert a németet használtam a magyar helyett. A mai napig keverem a sváb és magyar szavakat egy mondaton belül. Ennek ellenére az érettségim nyolcvan százalékos ötösre sikerült magyar nyelv és irodalomból – mondta el Magenheim Kinga.

Végül indult a székely mesemondó versenyen

Kislányként fogalma sem volt arról, hogy mi áll ennek a kétnyelvűségnek a hátterében. Egészen első osztályos koráig, mert akkor – mivel nagyon szeretett szerepelni – nevezni akart egy székely mesemondó versenyre. Amikor ezt meghallotta az egyik osztálytársa, gúnyosan azt mondta: te sváb vagy, nem székely. Te nem mehetsz székely mesemondóra, vond vissza a jelentkezésedet.

– Megdöbbenve mentem haza, és kérdeztem a nagymamámat, hogy ez most micsoda. Mi az, hogy sváb? Leültetett, és először a származásunkról mesélt. Aztán ahogy idősebb lettem, jöttek az egyre őszintébb, mélyebb, megrázóbb emlékek. Végül eljutottunk odáig, hogy a dédnagyszüleim Szovjetunióba deportálásába, és a malenkij roboton átélt borzalmakba is beavatott a dédimamámmal közösen. Kiderült, hogy addig azért nem meséltek nekem erről, mert féltek, hogy a származásom miatt engem is érni fog valamiféle atrocitás. Amikor megtörtént ez az iskolai eset, nem is akartam utána a mesemondóra elmenni. Aztán a mamám elvitt a faluban egy ismerőséhez, aki székely, és a sváb énekkarban énekel. Na, ezután kedvet kaptam, és végül részt vettem én is a versenyen.

Nagyra értékeli a dédnagyszülei kitartását

A beszélgetés során Kinga hősként tekint a felmenőire. Szerinte nem sokan képesek felállni az élet efféle pofonjai után. Hálás az üknagymamájának, aki a dédszülők elhurcolásakor vigyázott a mamájára, és bujkált vele éveken keresztül, hogy őket nehogy kitelepítsék, és szétszakadjon a család.

Nagyra értékeli a dédnagyszülei kitartását, hogy a felbecsülhetetlen mértékű akaratuknak hála, kibírták azt a sok szenvedést. A malenkij robot a magyar történelmi emlékezet részeként megőrződött kifejezés. Az orosz malenykaja rabota kifejezésből ered, melynek a jelentése „kicsi munka”. Erre hivatkozva hurcoltak el elsősorban német származású, 17 és 45 év közötti férfiakat, valamint 18 és 30 év közötti nőket a Szovjetunióba munkatáborokba. Ez a korhatári besorolás gyakorlatilag sokszor kitolódott, akik egy-két évvel idősebbek vagy fiatalabbak voltak, bekerülhettek a deportáltak közé. A második világháború után a szovjet fegyveresek bárkit akit az utcán, gyárakban, kórházakban találtak, elvittek.

Mindennél jobban haza akartak jönni

– Amikor az itteni időjáráshoz megfelelő öltözetben kiviszik az embert egy jócskán hidegebb éghajlatú országba, és lefagy mindene, na az nem egy leányálom. Halálra dolgoztatták az elhurcoltakat, a napi étel pedig szálkás kenyér, és ehhez hasonló ehetetlen dolgok voltak – mondta Kinga. – Ami a dédiéket motiválta, az az, hogy mindennél jobban haza akartak jönni. Ha ők nem ilyen erősek, hogy ennyire túl akarják élni a munkatábort, és ha a hazajövetelnél nem vallják magukat magyarnak, és otthon az üknagymamám sem rejtőzködik folyamatosan, akkor a családom egyik része valószínűleg már akkor meghal vagy nem Magyarországra kerül, a másik pedig biztosan Németországban élne. Mi nem akartuk ezt, mert Zombán volt és van a mai napig mindenünk.

Svábbálokba jár, szereti az ételeiket

Arra a kérdésre, hogy az ő személyiségére hogyan hatott ez, Orvos-Tóth Noémi Örökölt sors című könyve jutott eszébe, ahol részletekbe menően írt a szerző a másodlagos traumákról. Kinga úgy gondolja, őt ez úgy érintette, hogy a felmenőihez hasonlóan talpraesetté, szívóssá, és lehetetlent nem ismerővé vált. Továbbá még jobban ragaszkodik nemzetisége kincseinek megőrzéséhez.

Svábbálokba jár, ahol mindenki befogadóan viselkedik a svábokkal és a nem svábokkal is egyaránt. Emellett szereti az ételeiket, kedvence a Tampf knédli, azaz a gőzgombóc. A templombúcsúk aktív résztvevője, természetesen sváb viseletben. Nemzetiségi öntudatáról pedig a jobb karján olvasható „Ich bin Schwabe solange ich lebe – Sváb vagyok, amíg élek” tetoválás tesz tanúbizonyságot.