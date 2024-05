A rendezvény nem csupán a borkóstolásra összpontosít, szakmai előadást is kínál, amely gazdagítja és elmélyíti a résztvevők tudását.

Az idei esemény kiemelkedő előadójaként Steve Charters, a Burgundy School of Business professzora, Master of Wine címmel büszkélkedő szakértő lépett színpadra. Steve Charters Champagne példáján keresztül mutatta be a bor és a borvidék marketingben rejlő kiaknázandó lehetőségeket.

Átfogó előadása segített megérteni, hogyan lehet a borok és borvidékek egyedi karakterét és történetét hatékonyan kommunikálni a fogyasztók felé. Az ilyen szakmai előadások nemcsak a szakembereknek nyújtanak értékes útmutatást és adnak ötleteket, hanem hozzájárulnak a borászatok és éttermek közötti kapcsolatok erősítéséhez és a gasztronómiai kultúra fejlődéséhez is.