Sokak számára csupán egy praktikus eszköz a mindennapi teendők elvégzéséhez, de jobban vizsgálva rájöhetünk, hogy ez a hétköznapi tárgy sokkal többet rejt, mint elsőre gondolnánk. A retikül egyfajta személyes tér, ahol a viselője az identitását és stílusát is kifejezi, és nagyon nem mindegy, mit rejt egy nő táskája.

Számos titkot őrizhet magában, és ahogy a vicc is tartja: nem a méret a lényeg. Egy apró kis retikülben is számos életmentő, hasznos dolgot találhatunk, ugyanúgy, ahogy egy nagyobb hátitáskában. Az ebben megtalálható dolgok, legyen az egy csillámos rúzs, egy könyv vagy éppen egy fénykép, mind-mind bepillantást engednek a viselője életébe és személyiségébe. Tükrözi a viselője szokásait, hobbijait, és érdeklődési körét is.

Egy biztos, a legtöbb Tündérszépünk táskájában az ajakhidratálón és papírzsebkendőn kívül természetesen a három legfontosabb kiegészítő: a pénztárca, a mobiltelefon és a kulcs is megtalálható. A pénztárcájukban hordják legtöbben a személyes irataikat, bár a lányok közül ketten egyáltalán nem tartanak maguknál pénztárcát, ők a bankkártyáikat egész egyszerűen telefonjaikra telepítették fel.

Természetesen nem csak pozitív oldalról lehet szemlélni a női táskát. Néha a táska mélye olyan dolgokat is rejthet, amelyet a viselője nem szívesen mutatna meg másoknak. Személyes napló, emlékek vagy éppen szimbolikus tárgyak is gyakran rejtőznek a szütyőben, és ezek nagyon személyes jellegűek. A megkérdezett lányok felénél volt egy családtagjukról vagy szerelmükről készült fotó.

Milyen a táskád? Megmondom mit csinálsz!

Nem csupán a tartalom, hanem a táska kivitelezése és stílusa is árulkodó lehet. Egy elegáns, bőrből készült táska lehet a professzionalizmus és az önbizalom jele, míg egy színes, vidám mintával díszített darabot viselő nő valószínűleg kifejezi kreativitását és játékosságát. A női táska a funkció mellett egyfajta biztonsági hálóként is szolgálhat. A mindig kéznél lévő tárgyak, mint a kulcsok, telefon vagy pénztárca, nemcsak praktikusak, hanem biztonságot is nyújtanak a viselőjüknek, hiszen mindig kéznél vannak.

A női táska egyfajta stílus kiegészítő is. A megfelelő táska kiválasztása a ruhákhoz és az alkalomhoz igazodva lehetővé teszi, hogy a viselője önmagát kifejezhesse, és stílusos megjelenést érjen el.

Azok a nők, akik egy pici, kecses levéltáskával jelennek meg, szinte biztos, hogy valamilyen alkalmi ruhát viselnek, esetleg valamilyen partira készülnek. Ez a táska hétköznapokon kevésbé mondhatni hasznosnak pici mérete miatt, tényleg csak a legfontosabb dolgok férnek bele.

A válltáskát viselő hölgyek praktikus személyek, akik tudatosan tartják kézben dolgaikat. A letisztult forma és színvilág azt mutatja, hogy viselője számára nem a külcsín, hanem a belbecs a fontosabb.

A laptoptáska szerelmesei egyértelműen a munkájuknak élnek. Fegyelmezett, pontos és precíz emberek, akik célorientáltak. A nagyobb, trendi táskák viselői biztosan tele vannak tervekkel és teendőkkel. A nagy táskákban bármi meglapulhat, de általában könyveket, edzőcuccot vagy gyerekholmikat találunk bennük.

A hátitáskák viselői lendületes, kalandvágyó személyiségek. Rugalmasan alkalmazkodnak minden helyzethez, amit táskájuk is jól mutat, hiszen színtől és mérettől függően bárhová felvehetők lehetnek. Egy klasszikus, kisebb, fekete bőr hátizsák akár még egy rendezvényen is viselhető darab lehet.