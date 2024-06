Kétkerekűek töltötték meg szombaton Bonyhádon a Kaszinó teret. Kicsik és nagyok, emberi és motorikus hajtású járművek egyaránt jelen voltak a Völgységi Motoros Egyesület rendezvényén. Weisz Roland elnök elmondta: bár úgy hirdették meg a programot, hogy a „leglassabb motoros” ügyességi versenyre várják az érdeklődőket, mégis inkább a gyerekeket célozták meg vele.

A Völgységi Motoros Egyesület programján a legkisebbek is lehetőséget kaptak

Fotó: Máté Réka

Nyáron jóval több kerékpározó gyerekkel találkozni a forgalomban, mint az év többi szakában, ám úgy látja, hogy sokaknál hiányzik a rutin, a technikai tudás. Ezen szerettek volna segíteni, és lehetőséget teremteni rá, hogy a kicsik akadálypályán csiszolják képességeiket. Emellett azonban valóban előtérbe került a lassú motorozás is. Weisz Roland kiemelte, hogy ez is része a motoros közlekedésnek, forgalomban szükség lehet rá, sokaknak mégsem megy készségszinten. Most számukra is adott volt a gyakorlás lehetősége.