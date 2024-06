Karácsony Tamás mórágyi fiatalember szereti az erdőt, gyakran jár kirándulni, mint mondta, most a gombaszedés miatt. Jelenleg a császárgombának (tojásgomba), a trombita-, a rókagomba, a galambgomba (ebből több színű is van, zöld-, kék és piroshátú), a tölcsérgomba (ezt a szegény ember szarvasgombájának is hívják), az őzláb-, a pereszke- és a szegfűgombának lenne itt az ideje.

A vargánya hatalmasra megnőhet, ha adottak a jó körülmények, a napsütés és az eső Fotó: MTI (archív)

Van aki könyvekből, van aki tanfolyamon szerzi az ismereteit

Karácsony Tamás a könyvekből és a többi gombaszedőtől tanulta meg, melyik mérgező, melyik ehető, és utóbbiakat hogyan kell elkészíteni. Szerinte kétféle gyűjtő van, az egyik, aki megpróbál egy kis bevételre szert tenni, és a piacon árulja. A legtöbbet a vargányáért lehet kérni, kilója négy-ötezer forint. A másik réteg az, aki hobbiból járja az erdőt, szereti a természetet, és ha belebotlik az ehető gombába, akkor nem hagyja ott.

Karácsony Tamás is ilyen. Mint mondta, akkor van sok gomba, ha gőzölög az erdő a párától. Főleg a cser- és tölgyes fák között, réteken, mocsaras területeken lehet gombát találni. Gombát azonban csak az szedjen, aki megfelelő jártassággal rendelkezik a felismerésük terén. Idén még nem kezeltek gombamérgezésben megbetegedett pácienst a megyei kórházban, a múlt év őszén viszont igen.

Érdemes megmutatni gombaszakértőnek

Természetesen nem csak azok vizsgáltathatják be a szedett gombájukat, akik eladni szeretnék, hanem azok is, akik saját maguknak kívánják elkészíteni. A múltkoriban egy asszony hozta el a gombát, amit a férje vadászat közben szedett, és társai úgy vélték, finom rókagomba, nyugodtan hazaviheti. Jól tette a hölgy, hogy megmutatja egy hozzáértőnek, ugyanis kiderült, hogy valójában világító tölcsérgomba, ami mérgező.

Ha valaki szakértővé szeretne válni, nincs könnyű dolga, pedig van rá kereslet. Gombaismereti tanfolyamokat ugyanis ritkán szerveznek, mert kevesen jelentkeznek rá. Ez nem is csoda, hiszen 150 ezer forintba kerül.

Majdnem ölt a gyilkosgalóca

Gyilkos galóca miatt került kórházba négy ember Kápolnán, számolt be róla a TV2 Tények. A tudósítás szerint egy helyi lány készített pörköltet a kegyelmet nem ismerő gyilkos galócából, és ezzel veszélybe sodorta a 19 éves párját és annak családját is. Összesen négyen lettek rosszul, akik közül hárman kiskorúak: egy 13 éves lánynak olyan súlyosan károsodott a mája, hogy májátültetésre volt szüksége. Szerencsére a mérgezés után mindannyian megfelelő orvosi ellátásban részesültek.