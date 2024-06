A XVI. Trófea Vadgasztronómia Fesztivált rendezték szombaton Tamásiban, a Miklósvári parkerdőben, a megújult Dám Pont Látogatóközpontnál. A szervezők arra törekedtek, hogy minden korosztálynak kedvezzenek a programokkal. Többek között ugrálóvár és népi fajátékok, kézműves foglalkozások kötötték le az ifjakat, míg a színpadon egymást váltották a fellépők.

A XVI. Trófea Vadgasztronómia Fesztivált rendezték szombaton Tamásiban Fotó: Kiss Albert

A zenés, táncos produkciók mellett volt favágási bemutató, gólyalábasok és interaktív gasztro show is Buday Péter séffel. Az est sztár előadója az Anna and the Barbies volt, majd dj-k gondoskodtak a jobbnál jobb zenékről.

A vadételek hagyományos főzőversenyére idén húsz csapat nevezett. Az eredményről rövidesen egy bővebb írásban számolunk be.