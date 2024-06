Beindult Domboriban is a nyári nagyüzem. A Faddhoz tartozó üdülőfaluban a Fatodi Kft. végzi az üzemeltetési feladatokat. A társaság ügyvezetője, Wusching Gábor elmondta, hogy a fejlesztések terén – a korábbi évek beruházási dömpingjét követően – most kissé beszűkültek a lehetőségek. (Kevés a számukra megfelelő pályázat.) Emiatt elsősorban a karbantartásra, az üdülővendégek kényelmét szolgáló feladatellátásra koncentrálnak.

Elvégezték az idény eleji felkészülést

– Terveink természetesen vannak – hangsúlyozza – de a forrás előteremtése most nem egyszerű. Az idény eleji felkészülést elvégeztük: vizesblokkok téli leállítás utáni újraindítása, fűnyírás, gyommentesítés, jelzőbóják kitelepítése a vízre, homokozók fertőtlenítése gázos perzselővel stb. Átmeneti problémát jelentett a kempingezők elhelyezése, mert a kemping eredeti területén, a Paks II projekt részeként rekreációs központ építésébe kezdtek.

Fürdőzők a központi strandon (a szerző fotója)

De már van új helyszín: az egykori KISZ-tábor területén – melyet ma a Gyermek- és Ifjúsági Közalapítvány üzemeltet – felverhetik a sátraikat, akik azzal érkeznek. Napirenden van egy lakókocsileálló hely kialakítása is. Olyan hétvégéken, amikor sportesemény is zajlik – triatlon, kajak- vagy sárkányhajóverseny – 2-3 ezer ember is megfordul Domboriban. Új elem a strandröplabda. Volt már két kisebb pálya, s most épült egy nagyobb, ami tovább növeli a vonzerőt.

Több milliós plusz költség a településnek

Két strand található a Holt-Duna-ág mellett, s a kettő között van a kajakpálya. A fenntartás nagy teher az önkormányzatnak, hisz minden ingyenes, még a parkolás is. Ezen az idén még nem kívánnak változtatni, ám a jövőben elkerülhetetlen lesz bizonyos dolgok fizetőssé tétele. Erről már Bordács József faddi polgármester beszél.

– Az üdülőtulajdonosok adója elmegy a településfenntartásra és a kisebb fejlesztésekre – mondja. – A strandok működtetése veszteséges. Oda nyaranta plusz személyzetet kell felvenni az előírásoknak megfelelően, akik ellátják például a karbantartási feladatokat és az egészségügyi szolgálatot. Összességében 7-8 milliós mínusz jelentkezik egy idényben, aminek nagyrésze bérköltség. Úgyhogy 2025-ben első lépésben a parkolás, aztán 1-2 évre rá a nagyobb strand fizetőssé tételét tervezzük. Mindezt természetesen úgy, hogy a helyi lakosoknak kedvezményeket biztosítunk.