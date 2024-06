Egyiptom tele van biztonsági erőkkel

A Konzuli Szolgálat kiemelt információkat is közzétesz az országokról. Az Egyiptomi Arab Köztársaság területére beutazók figyelmét felhívják az izraeli-palesztin háborús helyzetre, az egyiptomi biztonsági erők fokozott jelenlétére a turisztikai látványosságoknál. El kell kerülni a pénteki nagyimák helyszíneit, esetleges szimpátia-tüntetéseket, tartózkodni kell szimpátia-nyilvánításoktól, és nem javasolják az izraeli-egyiptomi határvidék meglátogatását. Törökországgal kapcsolatban ismertetik, hogy az áldozati ünnepre való tekintettel a repülőterek és a belföldi járatok a szokásosnál is zsúfoltabbak, valamint tüntetésekre is lehet számítani. Görögországgal kapcsolatban közlik, hogy erdőtüzek, fokozott tűzveszély van a nyári időszakban az ország egész területén. Spanyolországgal kapcsolatban ismertetik, hogy a spanyol rendvédelmi szervek emelt szintű megelőző és ellenőrző intézkedéseket vezettek be a márciusi moszkvai terrortámadást követően. A nagy forgalmú és különösen a vallásilag kiemelt jelentőségű helyszíneket egy esetleges terrortámadás potenciális célpontjaként kezelik.