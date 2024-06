Az idei nyár a legkisebbeké is, az ő számukra is fontos, hogy trendi, divatos gyerekjátékaik legyenek. Az idei nyár slágerei a minél színesebb, különlegesebb formájú strandtermékek, ugyanakkor hódítanak az egyszerűbb, megszokott játékok, egy-egy kedvesebb, jobb kedvre derítő mintával. A Tolna vármegyében élőknek is érdemes böngészni az itthoni nagyobb áruházláncok kínálatát, ahol mindent egyszerűen-könnyedén beszerezhetünk egy-egy hétvégi strandoláshoz, vagy akár a hosszabb belföldi-külföldi nyaralásunkhoz. Íme, ezek a menő cuccok.

A szekszárdi strandfürdő is kinyitott, a gyerekeknek minden adott, hogy kellemesen töltsék a nyári szünetet, a jó időt. Ezek a gyerekkor legszebb pillanatai közé tartoznak

Fotó: Mártonfai Dénes

Ezek a menő nyári cuccok

Nem csak a tengerpartokon, de a szabadtéri strandokon, sőt, a zárt strandokon is található homok, amelyből a gyerekek akár egy nagyobb várat is építhetnek. A francia multinacionális vállalat kínálatában találtunk hajós és fagyis homokozószettet kilencszáz és ezerkilencszázkilencven forintért, valamint száz darab színes műanyag labdát hálóban négyezernégyszázkilencven forintért. Ilyen kevés eszközzel egy nap alatt akár különleges labdaerődöt is tudnak építeni. Többféle, homokos partokon is kitűnő munkagép játékok darabja ezer forint, a huszonkét centiméteres hawaii mintás labda hatszáz forint. Egy darab alma formájú homokozó háromezernégyszázkilencven forint.

Hamburger a matrac

A hollandiai székhelyű nemzetközi élelmiszer-üzletláncban is sok-sok nyaralási kiegészítő várja a családokat. A vízben igencsak nyerő a felfújható flamingó nyolcezerötszáz forintért, vagy akár a felfújható matrac háromezerötszáz forintért. A több színben kapható felfújható kisméretű gyerekmedence kétezer forintért kapható.

A német áruházlánc vállalat is számos trendi terméket ajánl a nyaralóknak. A tölcsér-fagyi vagy a jégkrém alakú felfújható matrac háromezer forint. Van még hamburger, perec és fánk külsejű gumimatracuk is. A gyerekeknek ilyen jópofa matracokkal öröm egész nap a vízben pancsikolni.