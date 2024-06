Remélhetőleg mindenkinek ott, ahol éppen él. Mert ha nem, akkor elköltözne onnan – gondolhatnánk. A dolog természetesen nem ilyen egyszerű. Mi több: hogy hol a legjobb, azt mérni is lehet.

Nem mindig a sok pénz jelenti a boldogságot, erőt ad a nagy család

Fotó: MW-archívum (illusztráció)

A felmérést egy bank készítette

A felmérést tavaly év végén egy hazai nagy bank készítette. A pénzintézet szakértői az oktatás, az egészségügy, a kultúra, a bűnözés alacsony szintje, a munkaerőpiac, a vásárlási lehetőségek és a lakóingatlanok megfizethetősége alapján vizsgálták, hogy milyen lehetőségeket biztosít az ország százhetvennégy járása és Budapest az ott élőknek – alapvetően befolyásolva ezzel az adott területen a lakáspiaci keresletet. A pálmát – szokás szerint – Budapest vitte el. Szorosan mögötte viszont ott van a pilisvörösvári, pécsi és debreceni járás. Budapestet nem kell magyarázni: a főváros mindig is koncentrálta magában egy világváros előnyeit – és persze hátrányait is. Hiszen,­ aki nem kedveli a nyüzsgést, a forgalmat, és nyugodtabb életre vágyik, annak lehet, máshol kell keresgélnie.

A felmérés sántít kicsit

De hát, mint minden felmérés, ez is sántít egy kicsit. A napokban került a kezembe az az uniós felmérés, hogy hol a legjobb élni Európában. Az élen – immár sokadik alkalommal – a finnek vezettek. Aztán, amikor az ember jobban belemerült az elemzés olvasásában kiderült: a finnek az élvonalban vannak a legtöbb öngyilkosság, a depresszió, az alkoholizmus, a legtöbb nyugtatót szedők körében is.

Az életet tartalommal is meg kell tölteni

Akkor hát miként csúszott félre a válasz? Egyszerű a magyarázat, a kérdezők ugyanis úgy fogalmaztak: hol a legjobbak a megélhetési körülmények, a fizetés, a szociális háló és még sorolhatnánk.

A válaszokból is látszik, hogy a jólét nem pusztán annyit jelent, hogy jól is érzi magát az ember csak amiatt, mert van pénze. Az életet tartalommal is meg kell tölteni. És ez a bonyolultabb feladat.