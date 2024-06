Ha emlékezetem nem csal, reklám nem volt benne, viszont felsorolta, hogy szocialista iparunk néha-néha milyen használhatatlan vagy pillanatokon belül tönkre menő termékekkel lepi meg a gyanútlan vásárlót.

Az újság nem sokáig élt. Azt tán már senki sem tudná kideríteni, hogy a pocsék áruk gyártóinak közbenjárására, vagy azért, mert már nem volt mit kritizálni, az viszont tény, hamarosan megszűnt a lap.

Pocsék áruk viszont ma is vannak, vagy ma újra vannak. S gyanítom, gyakrabban nem is a gyártók, hanem a kereskedők jóvoltából. Gyorsan hozzáteszem, ebben a hazai kereskedők csak ritkábban ludasak, mert azzal csak saját renoméjukat rontanák, hanem, mivel kinyílt a világ, s rendelhetünk bármit, bármely kontinensről, jön is távolról a kacat. Mert vannak országok, ahonnan dől a reklám, az internet tele csábító ajánlataikkal, s ha megrendeled a kínált árut, számíthatsz arra, zsákbamacska az egész.

Van egy ázsiai ország, ahol a legjobb számítógépeket, mobilokat is készítik, és mint mindenütt, úgy gyártanak ott is selejtet. A tisztesség viszont azt kívánná, hogy azokat bedarálják, beolvasszák, megsemmisítsék, de nem teszik. Mert vannak kereskedők, akik azt is, méghozzá csábító áron, eladják.

Agresszív módon tolakodó reklám-szőnyegbombákat zúdítanak az internetre, ahol ma még, úgy tűnik, lehet csalni, lopni, hazudni, mert a web-háló mindent kibír.