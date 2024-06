A Szekszárdi Családbarát Strand- és Élményfürdő az idei nyári szezonra újra megnyitotta kapuit, és a hét minden napján várja vendégeit. A Szekszárdi Sportközpont Nkft. ügyvezetője, Bay Attila elmondta, hogy a strand előreláthatólag augusztus 31-ig tart nyitva, változatlan jegyárakkal.

Családoknak ideális kikapcsolódási lehetőséget nyújt a szekszárdi fürdő Fotó: Mártonfai Dénes

Az intézmény célja, hogy minden korosztály számára felejthetetlen élményeket és gondtalan kikapcsolódást nyújtson.

A fürdőben az idei szezonra több fejlesztést is megvalósítottak. Teljesen megújult a csúszdamedence lépcsője, és új frekvenciaszabályozókat szereltek fel, melyekkel a víz- és áramfelhasználást hatékonyabbá tették. Természetesen az idei nyáron is tartogatnak meglepetést a fürdőzők számára, ugyanis a Fürdők Éjszakáján, amit általában július utolsó hétvégéjén tartanak, egy különleges rendezvénnyel készülnek, melyet a strand honlapján és Facebook-oldalán is közzétesznek.

A sport rajongóinak is kedveznek

A sport rajongóinak is kedvezni szeretnének, ezért a kivetítőkön a strandolók is nyomon követhetik a futball-Európa-bajnokság és az olimpia eseményeit.

A fürdőkomplexum hét medencével, óriáscsúszdákkal várja a pihenésre és felüdülésre vágyókat a hét minden napján.

A legkisebbek számára bébi- és gyermekmedence, valamint játszótér áll rendelkezésre, ahol önfeledten játszhatnak. Az iskoláskorú gyerekek és a felnőttek élmény-, ugró- és úszómedencében frissülhetnek fel, illetve négy óriáscsúszdán száguldhatnak lefelé, akár egyedül, akár kettesben egy „gumi-fánkon”.